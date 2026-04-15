El público elige a los ganadores de la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste

La Laguna ha dado a conocer los establecimientos ganadores de la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste 2026, elegidos por el público a través de la aplicación de La Laguna Zona Comercial, en una edición que ha superado las 700 valoraciones y ha contado con una destacada participación ciudadana.

Según recoge el acta oficial del proceso, tras el recuento y validación de los votos, el primer premio, Tapa de Oro, ha recaído en Tasca Los Corazones, con una puntuación total de 543 puntos. El segundo puesto, Tapa de Plata, ha sido para Bar Restaurante El Fogón, con 434 puntos, mientras que el tercer premio, Tapa de Bronce, ha correspondido a Cafetería Vanely, con 357 puntos.

La concejal de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, felicita a los establecimientos premiados y destaca que “estos reconocimientos tienen un valor especial porque son los propios vecinos y vecinas quienes, con su participación, han elegido a los ganadores”. En esta línea, subraya que “la Ruta de la Tapa vuelve a demostrar que la gastronomía es una herramienta para generar actividad y fortalecer la vida en nuestros pueblos y barrios”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, señala que “la respuesta del público vuelve a confirmar el interés que despierta esta iniciativa y su capacidad para dinamizar el tejido comercial y de restauración”. Asimismo, destaca que “la implicación ciudadana es fundamental para que este tipo de propuestas sigan creciendo”.

En la misma línea, el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, explica que “este tipo de acciones permite seguir impulsando el consumo de producto local y reforzar el vínculo entre el sector primario y la restauración”. Además, añade que “la participación del público es clave para visibilizar la calidad de la oferta gastronómica de la comarca”.

Por su parte, el presidente de La Laguna Zona Comercial (LLZC), Iván Pérez, destaca que “la implicación del público a través de la aplicación ha sido fundamental para el desarrollo de esta edición, consolidando este formato como una herramienta eficaz para acercar la oferta gastronómica al cliente”. En este sentido, añade que “la Ruta de la Tapa permite visibilizar el trabajo diario de los establecimientos y reforzar la conexión entre el tejido empresarial y la ciudadanía, generando actividad en los distintos pueblos y barrios del municipio”.

La Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste se consolida así como una iniciativa de referencia dentro de la estrategia municipal de dinamización del comercio y la restauración, fomentando la participación ciudadana, el uso de herramientas digitales y el consumo en el entorno más cercano.

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El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con FAUCA y La Laguna Zona Comercial, continuará impulsando este tipo de propuestas que contribuyen a fortalecer el tejido económico local y a proyectar la riqueza gastronómica de los distintos pueblos y barrios del municipio.