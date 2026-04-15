Las plazas de La Laguna se transforman en auditorios al aire libre para celebrar el Día del Piano

La Laguna celebra este sábado, 18 de abril, la cuarta edición del Día del Piano, un encuentro que da el protagonismo a la música para el llamado “instrumento rey” en espacios al aire libre de la ciudad. Organizado por el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Cultura, y la productora Mastecla2, se trata de una cita imprescindible para los amantes de la música de todos los estilos.

El concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, explica que esta propuesta “quiere llevar la música desde las salas de conciertos a las calles, convirtiendo nuestros espacios patrimoniales en verdaderos auditorios al aire libre muy cercanos al público de a pie. Se trata de un reclamo cultural de primer orden y una oportunidad única de disfrutar de la música para piano en un entorno excepcional”.

Cuatro pianos de cola se ubicarán en las plazas de la Concepción, la Catedral, Hermano Ramón y Doctor Olivera. Desde las 11:00 hasta las 19:30 horas se llevará a cabo una completa programación en la que tendrán cabida intérpretes de todas las edades y estilos musicales.

La edición de este año cuenta con la participación de artistas de la talla de Satomi Morimoto, Ernesto Mateo (música minimalista), Gino Marcelli (presentando su último disco a piano solo), Rubén Zerpa y Diego Expósito (piano loops beats & go, piano y beatbox), Ricardo Alonso (semifinalista del programa La Voz 2024), Antony Vallejo (finalista del programa La Voz 2025), Juan Carlos Martín (Música popular), Argimiro Sánchez (música latina), Tamara Ascanio y Axel Afonso (presentando su último disco), Mauro Fariña e Irene Fariña (bombardino y piano) y Cristina Rodríguez (piano clásico).

Igualmente se cuenta con la participación de varios centros de enseñanza musical de la isla como el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, Escuela Municipal de Música Guillermo González de La Laguna, y las escuelas de música de la Villa de La Orotava, Arona, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, y Güímar, además de los centros Global Piano Studio, La Garrapatea, EMA, Pianeando Aula de Música y Marzena Piano Suzuki Studio.

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Paralelamente se llevará a cabo un taller de piano emocional a cargo de Alba Carracedo, para acercar este instrumento a personas de todas las edades sin conocimientos musicales.