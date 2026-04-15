Los planos que trazaron por primera vez Canarias llegan a La Laguna

La presencia en el salón de plenos del cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo, a sus más de 90 años dejaba claro que el acto que se iba a celebrar no era una cosa menor. Descripción de las Islas Canarias, la obra fundamental que el ingeniero cremonés Leonardo Torriani elaboró entre 1588 y 1592 por encargo del rey Felipe II y que contiene la primera representación territorial de Canarias, ya está en el Archipiélago. No es el original, pero sí un muy cuidado facsímil –reproduce hasta los daños por xilófagos– del documento primigenio, que se conserva en la Universidad de Coimbra, en Portugal.

Considerada uno de los testimonios más valiosos del patrimonio histórico del Archipiélago, la obra incluye más de 60 ilustraciones que abarcan mapas insulares, perfiles costeros, planos de ciudades y villas, escenas etnográficas, representaciones de fortificaciones, trajes tradicionales y elementos de la arquitectura civil y militar. Se trata de una joya que el polifacético Torriani (ingeniero, arquitecto, historiador, geógrafo y cartógrafo) regaló a la historia.

El Ayuntamiento lagunero organizó este miércoles un acto con cierto boato para la presentación del trabajo. Hubo hasta retransmisión en directo e invitaciones a representantes institucionales, académicos, entidades sociales y colectivos vecinales. La relevancia, y motivo por el que La Laguna decidió reproducir un documento que trasciende el municipio, responde a que entre sus páginas hay un plano capital para la historia de la ciudad: el primero conocido, el de Leonardo Torriani, el que siempre se nombra.

Aniversario patrimonial

La iniciativa comenzó a fraguarse antes de la celebración del XXV aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad. Se planteó por entonces la posibilidad de traer el documento hasta la ciudad, pero su fragilidad lo impedía. A partir de ahí comenzaron los trámites para su reproducción. El historiador Néstor Verona fue puesto al frente como coordinador del proyecto, mientras que de la labor técnica se encargó la conservadora y restauradora Katarzyna Zych.

«Se trata de un documento excepcional que combina ingeniería, cartografía, arte y observación naturalista, y que ofrece la primera mirada sistemática y rigurosa sobre la realidad geográfica, social y defensiva de Canarias en el siglo XVI», ensalza el consistorio lagunero, que considera «un hito para la ciudad y para Canarias» poder contar con un facsímil exacto de este manuscrito, «realizado de forma artesanal y con absoluta fidelidad al original».

Ilustración contenida en 'Descripción de las Islas Canarias'. / E. D.

El público en general podrá acercarse a mediados de mayo hasta el texto en la Casa Anchieta, junto a la plaza del Adelantado. La idea es que también pueda recorrer las ciudades canarias representadas en sus páginas, como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Teguise, Garachico o San Sebastián de La Gomera, entre otras, según explicó el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés. Preguntado tras el acto, situó en el entorno de los 6.000 euros el coste de las tareas de reproducción.

Presencia portuguesa

También estuvo presente este miércoles el subdirector de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, João Luís de Jesus Fernandes, «cuya participación ha sido clave para que la ciudad pueda disponer de este facsímil», resaltan desde el Ayuntamiento. «Para nuestra universidad es un honor contribuir a que La Laguna pueda acceder a una obra que forma parte de su identidad histórica. Este proyecto refuerza una relación histórica, que también hunde sus raíces en la figura de José de Anchieta y que hoy se proyecta hacia el futuro con nuevas iniciativas culturales y académicas», apunta.

Katarzyna Zych, que además de conservadora-restauradora de obra gráfica, es artista, docente, comisaria y responsable de la empresa de Restauración & Conservación Papyri Ars, califica el trabajo de «muy específico», e indica que fue necesario un estudio de los materiales, tamaños, encuadernación, técnica con la que fue confeccionado… El facsímil ha sido realizado con papel japonés y de forma completamente artesanal, página a página, respetando cada ilustración, cada anotación marginal, cada marca del tiempo… «El objetivo ha sido crear una réplica científica exacta, que permita estudiar y contemplar la obra tal y como ha llegado hasta nuestros días», explica el consistorio. «Fue un honor porque no es un trabajo que uno haga cada día», expresa Zych.