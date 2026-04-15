Miss Marieme lleva su personal universo del bolero al ciclo NoBo en La Laguna

La cantante Miss Marieme protagoniza este jueves, 16 de abril a las 20:30 horas, una nueva cita del ciclo No Solo Boleros (NoBo), que tendrá lugar en el Convento de Santo Domingo de La Laguna. La artista, con una trayectoria marcada por la sensibilidad y la fusión cultural, ofrecerá un concierto en el que el bolero se presenta desde una mirada contemporánea, íntima y profundamente emocional.

De origen mauritano y afincada en Canarias, Marieme Abdoulaye ha desarrollado una propuesta artística muy personal en torno al bolero, género que descubrió desde joven a través de grandes referentes latinoamericanos. Su estilo se caracteriza por una interpretación delicada, cargada de matices y con una fuerte identidad propia, que le permite reinterpretar los clásicos desde una sensibilidad actual sin perder la esencia romántica del género.

La artista ha participado en diferentes proyectos musicales en el archipiélago, consolidando una carrera en la que confluyen influencias africanas, caribeñas y europeas. Su paso por iniciativas culturales y escénicas en Canarias, así como su formación musical, han contribuido a definir una voz singular dentro del panorama del bolero contemporáneo. En sus actuaciones, Marieme no solo canta, sino que transmite una experiencia emocional que conecta directamente con el público.

En este concierto, enmarcado dentro del ciclo ‘No Solo Boleros’, Miss Marieme propone un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos del repertorio romántico, reinterpretados desde su universo sonoro. Su manera de abordar el bolero —muy particular, íntima y honesta— convierte cada canción en una pieza única, donde la emoción y la sutileza vocal son protagonistas.

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La cita constituye una oportunidad para descubrir o redescubrir el bolero a través de una artista que apuesta por la autenticidad y la emoción como ejes de su propuesta musical, consolidándose como una de las voces emergentes más interesantes del género en Canarias. La muestra cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Cabildo de La Gomera y Ayuntamiento de La Laguna.