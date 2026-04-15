El Mercado de La Laguna realiza un simulacro de emergencia para testar y mejorar los protocolos de actuación

El Mercado municipal de La Laguna, situado en la céntrica plaza del Cristo, ha desarrollado este martes, 14 de abril, un simulacro de emergencia para comprobar los protocolos de intervención y evacuación ante posibles incidencias y evaluar posibles mejoras para aplicar en este dispositivo de seguridad. Esta acción preventiva se ha centrado en la detección de un hipotético incendio originado en la zona de carga y descarga.

El concejal de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, detalló que, en el momento del simulacro, se encontraban más de un centenar de personas en el interior del recinto (entre visitantes, recoveros y recoveras y personal municipal) y se lo logró completar el desalojo en menos de tres minutos. “Estamos satisfechos con esta capacidad de respuesta, pero nuestro objetivo es detectar aspectos en los que existe margen de mejora, recortar los tiempos de acción y optimizar aún más nuestra capacidad de coordinación”.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana de la Corporación local, Badel Albelo, explicó que “esta actuación se enmarca en el Plan de Emergencia del Mercado de La Laguna, actualizado hace apenas un mes. Garantizar la seguridad de los usuarios y usuarias de este centro es una prioridad para el Ayuntamiento y, por ese motivo, se analizarán las conclusiones extraídas en la jornada de hoy para ser más eficientes ante incidentes de este calado”.

Por último, la gerente de Mercados de La Laguna, Begoña Darias, detalló que “este simulacro se ha preparado en dos semanas, en las que nos hemos coordinado con todos los comerciantes implicados, ya que cada puesto tiene una zona específica de evacuación asignada. También se ha contado con la participación de representantes de los equipos de emergencia del Mercado y de unidades de la Policía Local para la reordenación del tráfico y facilitar la llegada de los miembros del Consorcio de Bomberos a la emergencia”.

El Plan de Emergencia del Mercado hace un análisis de los riesgos presentes en el centro y su entorno, y recoge las actuaciones a desarrollar. En el documento no solo se contempla cómo actuar caso de incendios, sino también qué hacer si se presentan otras emergencias como pueden ser fenómenos meteorológicos adversos, terremotos, erupciones volcánicas y otros daños naturales.

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Un aspecto esencial que también se contempla en este Plan es la coordinación de las actividades del Mercado con todas aquellas que se desarrollan frecuentemente en la Plaza del Cristo y en el entorno del Mercado (como conciertos, actividades deportivas, etc.), para que no afecten a una evacuación por supuestos de esta índole.