Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeEl triunfo de las 'kellys'Violencia de géneroTurismo en CanariasRegularización de inmigrantes
instagramlinkedin

El Mercado de La Laguna realiza un simulacro de emergencia para testar y mejorar los protocolos de actuación

En menos de tres minutos, se desalojaron a más de un centenar de personas que se encontraban en esta instalación realizando sus compras.

Se activó un dispositivo de evacuación por detección de incendio en la zona de carga y descarga del recinto.

Se activó un dispositivo de evacuación por detección de incendio en la zona de carga y descarga del recinto. / El Día

El Día

El Día

El Mercado municipal de La Laguna, situado en la céntrica plaza del Cristo, ha desarrollado este martes, 14 de abril, un simulacro de emergencia para comprobar los protocolos de intervención y evacuación ante posibles incidencias y evaluar posibles mejoras para aplicar en este dispositivo de seguridad. Esta acción preventiva se ha centrado en la detección de un hipotético incendio originado en la zona de carga y descarga.

El concejal de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, detalló que, en el momento del simulacro, se encontraban más de un centenar de personas en el interior del recinto (entre visitantes, recoveros y recoveras y personal municipal) y se lo logró completar el desalojo en menos de tres minutos. “Estamos satisfechos con esta capacidad de respuesta, pero nuestro objetivo es detectar aspectos en los que existe margen de mejora, recortar los tiempos de acción y optimizar aún más nuestra capacidad de coordinación”.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana de la Corporación local, Badel Albelo, explicó que “esta actuación se enmarca en el Plan de Emergencia del Mercado de La Laguna, actualizado hace apenas un mes. Garantizar la seguridad de los usuarios y usuarias de este centro es una prioridad para el Ayuntamiento y, por ese motivo, se analizarán las conclusiones extraídas en la jornada de hoy para ser más eficientes ante incidentes de este calado”.

Por último, la gerente de Mercados de La Laguna, Begoña Darias, detalló que “este simulacro se ha preparado en dos semanas, en las que nos hemos coordinado con todos los comerciantes implicados, ya que cada puesto tiene una zona específica de evacuación asignada. También se ha contado con la participación de representantes de los equipos de emergencia del Mercado y de unidades de la Policía Local para la reordenación del tráfico y facilitar la llegada de los miembros del Consorcio de Bomberos a la emergencia”.

El Plan de Emergencia del Mercado hace un análisis de los riesgos presentes en el centro y su entorno, y recoge las actuaciones a desarrollar. En el documento no solo se contempla cómo actuar caso de incendios, sino también qué hacer si se presentan otras emergencias como pueden ser fenómenos meteorológicos adversos, terremotos, erupciones volcánicas y otros daños naturales.

Noticias relacionadas

Un aspecto esencial que también se contempla en este Plan es la coordinación de las actividades del Mercado con todas aquellas que se desarrollan frecuentemente en la Plaza del Cristo y en el entorno del Mercado (como conciertos, actividades deportivas, etc.), para que no afecten a una evacuación por supuestos de esta índole.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera
  2. La visita del papa León XIV podría paralizar Tenerife: suspensión de clases y teletrabajo, sobre la mesa
  3. La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y lluvias débiles este miércoles en Tenerife
  4. La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada
  5. La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina
  6. Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
  7. Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril
  8. Comienza la renovación de las 66 Viviendas de La Esperanza tras ocho años de trámites

Enrique Cruz presenta en La Laguna su proyecto para el WRC Rally Islas Canarias

Enrique Cruz presenta en La Laguna su proyecto para el WRC Rally Islas Canarias

Miss Marieme lleva su personal universo del bolero al ciclo NoBo en La Laguna

Miss Marieme lleva su personal universo del bolero al ciclo NoBo en La Laguna

La Laguna presenta el facsímil íntegro de la obra de Leonardo Torriani y recupera para la ciudadanía el primer plano conocido de su trazado histórico

La Laguna presenta el facsímil íntegro de la obra de Leonardo Torriani y recupera para la ciudadanía el primer plano conocido de su trazado histórico

El público elige a los ganadores de la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste

El público elige a los ganadores de la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste

La excavación del pozo absorbente de Las Chumberas alcanza los 15 metros y completa su fase más crítica

La excavación del pozo absorbente de Las Chumberas alcanza los 15 metros y completa su fase más crítica

El cortometraje documental ‘Mujeres de Lava’ rescata el legado de la alfarería tradicional canaria

El cortometraje documental ‘Mujeres de Lava’ rescata el legado de la alfarería tradicional canaria

El Mercado de La Laguna realiza un simulacro de emergencia para testar y mejorar los protocolos de actuación

El Mercado de La Laguna realiza un simulacro de emergencia para testar y mejorar los protocolos de actuación

Las plazas de La Laguna se transforman en auditorios al aire libre para celebrar el Día del Piano

Las plazas de La Laguna se transforman en auditorios al aire libre para celebrar el Día del Piano
Tracking Pixel Contents