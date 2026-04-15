La Laguna presenta el facsímil íntegro de la obra de Leonardo Torriani y recupera para la ciudadanía el primer plano conocido de su trazado histórico

El salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna ha acogido hoy la presentación oficial del facsímil de la Descripción de las Islas Canarias, la obra fundamental que el ingeniero renacentista Leonardo Torriani elaboró entre 1588 y 1592 por encargo del rey Felipe II y que contiene el primer plano cartográfico conocido de la ciudad, hoy Patrimonio Mundial. El acto reunió a representantes institucionales, académicos, entidades sociales y colectivos vecinales.

El acto contó con la intervención del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; del subdirector de la Facultad de Letras de la Universidad de Coímbra, João Luís de Jesus Fernandes, cuya participación ha sido clave para que la ciudad pueda disponer de este facsímil; y del concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, Área impulsora de esta iniciativa. Además, de la explicación técnica a cargo de la autora de reproducción, la conservadora y restauradora Katarzyna Zych y del historiador Néstor Verona, responsables directos del proceso de reproducción y estudio del manuscrito.

La Descripción de las Islas Canarias es uno de los testimonios más valiosos del patrimonio histórico del Archipiélago, una obra única que reúne la primera representación científica, urbana y territorial de las islas. El manuscrito, elaborado entre 1588 y 1592, incluye más de 60 ilustraciones que abarcan mapas insulares, perfiles costeros, planos de ciudades y villas, escenas etnográficas, representaciones de fortificaciones, trajes tradicionales y elementos de la arquitectura civil y militar.

Se trata de un documento excepcional que combina ingeniería, cartografía, arte y observación naturalista, y que ofrece la primera mirada sistemática y rigurosa sobre la realidad geográfica, social y defensiva de Canarias en el siglo XVI.

Contar con un facsímil exacto de este manuscrito, realizado de forma artesanal y con absoluta fidelidad al original conservado en la Universidad de Coimbra, supone un hito para la ciudad y para Canarias, ya que permite acercar a la ciudadanía un documento de enorme fragilidad que nunca podría viajar, reforzando, al mismo tiempo, los vínculos históricos, académicos y culturales entre ambas ciudades universitarias y recuperando una pieza esencial de la identidad lagunera.

Memoria fundacional

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó en su intervención que “este facsímil no es solo una reproducción, es un puente entre siglos, un gesto de recuperación de nuestra memoria fundacional y un símbolo del compromiso de esta ciudad con la conservación del patrimonio y con la investigación académica”. El regidor subrayó que “La Laguna vuelve a encontrarse con su propio origen a través de la mirada científica de Torriani, que fijó por primera vez la traza renacentista que hoy nos define ante el mundo”.

El subdirector de la Facultad de Letras de la Universidad de Coímbra, João Luís de Jesus Fernandes, institución que custodia el manuscrito original, celebró la colaboración entre ambas ciudades universitarias: “Para nuestra universidad, es un honor contribuir a que La Laguna pueda acceder a una obra que forma parte de su identidad histórica. Este proyecto refuerza una relación histórica, que también hunde sus raíces en la figura de José de Anchieta y que hoy se proyecta hacia el futuro con nuevas iniciativas culturales y académicas”.

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó el valor patrimonial y científico del documento. “La Descripción de las Islas Canarias es uno de los testimonios más extraordinarios del pasado del Archipiélago. Contar con un facsímil exacto, elaborado de forma artesanal y con criterios museográficos, nos permite acercar a la ciudadanía un legado que, por su fragilidad, nunca podría viajar. Este proyecto es una herramienta para la investigación, la divulgación y la educación patrimonial, que se va a complementar con jornadas de interpretación a cargo de especialistas y su exposición al público”.

La conservadora/restauradora de obra gráfica, artista, docente, comisaria y responsable de la empresa de Restauración & Conservación Papyri Ars, Katarzyna Zych, explicó el proceso de reproducción. “Ha sido un trabajo completamente artesanal, realizado página a página, respetando cada ilustración, cada anotación marginal, cada marca del tiempo e incluso los daños por xilófagos del manuscrito original. El objetivo ha sido crear una réplica científica exacta, que permita estudiar y contemplar la obra tal y como ha llegado hasta nuestros días”.

El historiador y profesor de Patrimonio Histórico en IRIARTE Centro Universitario Internacional, Néstor Verona, coordinador del proyecto, subrayó la importancia de esta iniciativa. “Torriani no solo dibujó mapas: construyó la primera mirada científica sobre Canarias. Este facsímil nos permite comprender cómo se configuró la identidad urbana, defensiva y cultural del Archipiélago en un momento decisivo de su historia”.

La obra original, conservada en la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra, es un manuscrito de enorme fragilidad. Por ello, la creación de este facsímil, encargado con motivo del 25º aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial, constituye un acontecimiento cultural de gran relevancia para Canarias.

Jornadas interpretativas y una exposición

Tras el acto institucional, la jornada continuará con las sesiones interpretativas “La Laguna de Leonardo Torriani”, que se celebrarán, a partir de las 16:30 de hoy miércoles, en el exconvento de Santo Domingo y que estarán abiertas al público, con aforo reducido. Estas intervenciones ofrecerán una visión multidisciplinar que permitirá profundizar en la trascendencia histórica, científica y patrimonial de la obra.

Contarán con la participación del antropólogo Pablo Estévez, con la conferencia “Canarias bajo el signo de Torriani”; la propia Katarzyna Zych, con “La reconstrucción de la memoria: proceso de creación del facsímil del libro de Leonardo Torriani (1590–1594)”; el profesor José Luis Dólera Martínez, con “Cartografiar el tiempo: la evolución urbana de La Laguna”; y el coronel e investigador Juan Tous Meliá, con “Leonardo Torriani visto por un cartófilo”.

El proyecto tendrá su momento central el 15 de mayo, con la apertura de la exposición del facsímil en la Casa Anchieta, un espacio que refuerza el vínculo histórico entre La Laguna y Coímbra a través de la figura de san José de Anchieta. La muestra, que se realizará con las medidas de seguridad y conservación necesarias, permitirá contemplar la reproducción en un entorno patrimonial de enorme significado y se concibe como el inicio de un recorrido más amplio.

Noticias relacionadas

Asimismo, el concejal de Patrimonio Cultural anunció que se está trabajando para que el facsímil pueda viajar, en el futuro, a las distintas ciudades canarias representadas en los planos de Torriani, como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Teguise, Garachico o San Sebastián de La Gomera, entre otras. Todo con el objetivo de acercar este legado excepcional a toda la ciudadanía del Archipiélago y fortalecer la difusión del patrimonio común.