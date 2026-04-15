La Laguna presenta el cartel y el programa de unas Cruces de Mayo 2026 que reafirman su vitalidad y arraigo popular

El Ayuntamiento y la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna han presentado el cartel anunciador y los principales detalles del programa de las Cruces de Mayo 2026, una de las manifestaciones culturales más arraigadas del municipio, con cinco siglos de historia y una participación vecinal en crecimiento. La obra, un óleo colorista de la artista lagunera Isabel González Morales, tiene como motivo central la cruz de guía de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad, ubicada en la Casa Mesa del colegio La Salle y seleccionada este año como cruz histórica protagonista.

Durante la presentación, celebrada en la sala de prensa de la Casa de los Capitanes, se avanzó que esta edición contará con unas 65 cruces participantes, un incremento respecto a años anteriores que confirma la vitalidad de esta tradición popular, transmitida de generación en generación y sostenida por la dedicación de decenas de familias, colectivos y cofradías.

Participaron en la rueda de prensa el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; el presidente de la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna, Pedro Gutiérrez; la autora de la obra y el Cofrade Mayor de la citada Cofradía, Antonio Manuel Rodríguez Cedrés.

Adolfo Cordobés destacó que las Cruces de Mayo “son una de nuestras manifestaciones culturales más emblemáticas, una muestra de devoción popular que se mantiene viva gracias a la generosidad de muchos vecinos y vecinas”. El concejal subrayó que esta celebración “es también un recordatorio de que la preservación del patrimonio material e inmaterial es un compromiso colectivo, una responsabilidad que reclama la participación activa de la ciudadanía”.

Cordobés valoró, especialmente, que esta edición vuelva a llenar de creatividad la Ciudad Patrimonio de la Humanidad y distintos puntos del municipio, donde “cada cruz será un gesto de identidad y de continuidad histórica”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna, Pedro Gutiérrez, puso en valor el crecimiento del rutómetro y el compromiso vecinal, que “demuestra que la tradición no solo se mantiene, sino que se fortalece”. Agradeció el apoyo municipal y recordó que “esta celebración es un ejemplo de cómo lo sagrado y lo popular pueden convivir y enriquecerse mutuamente, generando comunidad y futuro”.

La autora del cartel, Isabel González Morales, explicó que su obra busca transmitir “la alegría, el color y la luz propios de la pascua florida”, y que eligió esta representación de la cruz de guía de la Cofradía de Jesús Nazareno teniendo en cuenta “su fuerza simbólica y el cariño que le tiene la ciudad”. Añadió que trabajar con un motivo tan arraigado “ha sido un honor y una responsabilidad, porque cada detalle refleja la sensibilidad y el respeto por nuestro patrimonio”.

El Cofrade Mayor de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad, Antonio Manuel Rodríguez Cedrés, expresó su satisfacción por ver la cruz de guía como protagonista del cartel. “Para nosotros es un orgullo que esta pieza, que forma parte de la memoria devocional de La Laguna, sea el centro de la imagen anunciadora. Es un reconocimiento a siglos de tradición y a la labor silenciosa de muchas generaciones”.

Detalles del programa

Además de la presentación de la obra, se avanzaron varios detalles del programa de esta edición. Hasta la fecha, hay inscritas unas 65 cruces, una cifra que confirma la vitalidad y la amplia implicación social en una celebración que se remonta al siglo XVI y que mantiene un marcado carácter popular. Muchas capillas históricas y casas abrirán sus puertas desde el 1 de mayo, aunque el día central volverá a ser el 3 de mayo, Día de la Cruz.

Durante la rueda de prensa, también se ofrecieron todos los detalles del pregón, que tendrá lugar el viernes 24 de abril, a las 20:00 horas, en el Casino de La Laguna. El pregonero será el doctor en medicina y cirugía, especialista en traumatología y cirugía ortopédica, además de investigador y escritor, Carlos García García, y el acto contará con la actuación musical del dúo formado por el pianista Ernesto Alemán y el timplista David Duque.

El mantenedor de este año y presentador del pregón será Alberto Jorge de la Rosa. Concejal en la Corporación local, técnico en Informática de Gestión y con más de 36 años de experiencia en gestión y coordinación de equipos, su trayectoria incluye más de 25 años como entrenador de baloncesto en clubes como el CB Canarias y el CB Juventud Laguna, además de haber formado parte del Orfeón La Paz, la Tuna de Derecho y la Parranda El Gofio. Actual concejal municipal, además de cofrade y expresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, ha desarrollado una intensa labor en favor del patrimonio y las tradiciones laguneras.

Un concierto para unir continentes

Una de las novedades del programa será el concierto previsto para la tarde previa al día grande. El 2 de mayo, a las 19:00 horas, la plaza de la Catedral (Nuestra Señora de los Remedios) acogerá la propuesta musical “Mayos y folías a la cruz”, una iniciativa del músico Benito Cabrera y Estudios Multitrack que recorrerá tradiciones folclóricas y cantos festivos de Canarias e Hispanoamérica vinculados a la pascua florida.

El 3 de mayo se celebrará también el tradicional pasacalle con la Banda San Miguel, que partirá de la torre de La Concepción a las 17:30 horas, con un recorrido por distintas cruces en dirección a la plaza de El Cristo.

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El rutómetro de cruces participantes se encuentra en su fase final de cierre y se presentará próximamente, junto con las ya habituales rutas guiadas y comentadas por las cruces participantes.