Enrique Cruz presenta en La Laguna su proyecto para el WRC Rally Islas Canarias

La Casa de Los Capitanes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna acogió este miércoles, 15 de abril, la rueda de prensa de presentación del piloto Enrique Cruz, que este año representará a La Laguna en el WRC Rally Islas Canarias, una cita que se disputará en Gran Canaria del 23 al 26 de abril.

En la presentación estuvieron presentes el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo; la consejera delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la concejala de Turismo del Consistorio, Estefanía Díaz; junto al piloto lagunero como su copiloto, Yeray Mujica.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, expresó que “es un honor y un enorme orgullo que un lagunero compita a nivel mundial, y más aún con el sentimiento que nos transmite”. Asimismo, puso en valor la importancia de respaldar el automovilismo local y aseguró que “el mundo del motor merece todo nuestro apoyo y, por ese motivo, seguiremos refrendando este compromiso a todos los niveles”.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó que “La Laguna volverá a acompañar a uno de sus grandes referentes deportivos, Enrique Cruz, en el mayor desafío de su carrera hasta la fecha”. Asimismo, trasladó su apoyo a Enrique y Yeray, subrayando que “sabemos que este será el mayor reto de sus carreras, pero también que están preparados. Desde aquí les enviamos todo nuestro ánimo. Saben que nuestro municipio correrá con ustedes en cada tramo”.

De igual forma, el edil municipal reafirmó el compromiso del Consistorio con el deporte y con quienes proyectan el nombre del municipio más allá de sus fronteras, apuntando que “el piloto más laureado de la historia de Canarias y de la ciudad de La Laguna se unen por un mismo objetivo: competir al más alto nivel con la ambición de situar a nuestro territorio en lo más alto”.

La consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné, indicó que “es un auténtico placer acompañar a Enrique y Yeray en un acto tan especial, que supone la presentación de un proyecto que trasciende lo deportivo y se convierte en símbolo de identidad, esfuerzo y orgullo para toda nuestra isla”. En este sentido, Moliné señaló que “son un ejemplo para las nuevas generaciones y un orgullo para Tenerife. Desde el Cabildo queremos trasladarles que seguiremos ayudándoles y apoyándoles”.

Por su parte, Enrique Cruz enfatizó que “estoy cumpliendo un sueño al poder participar en una prueba del Campeonato del Mundo representando a mi tierra, La Laguna, tras una trayectoria de nueve campeonatos en Canarias y dos años como subcampeón de España”. Asimismo, el piloto agradeció el apoyo recibido y recalcó que “se trata de un proyecto de todas y todos y un sueño colectivo que ha requerido de un gran esfuerzo. Vamos a dar el 100% y espero que estén en cada curva apoyándonos”.

Recientemente, Enrique Cruz, junto a su copiloto Yeray Mujica, se ha proclamado campeón del Campeonato de Canarias de Rallyes en la temporada 2025, sumando así su noveno título regional en esta disciplina y consolidándose como el piloto más laureado de la historia de Canarias. A este hito se suman sus ocho campeonatos de Canarias de montaña, alcanzando un total de 17 títulos regionales, además de haber sido subcampeón de España de Rallyes de Asfalto en las dos últimas temporadas del Campeonato de España.

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Una trayectoria brillante que refleja talento, constancia y una ambición sin límites. Ahora, afronta el reto de traspasar nuevas fronteras con su participación en el WRC Rally Islas Canarias, en el marco de su 50 aniversario.