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El cortometraje documental ‘Mujeres de Lava’ rescata el legado de la alfarería tradicional canaria

El Ayuntamiento de La Laguna colabora con esta iniciativa cuya primera entrega podrá verse este jueves en Multicines Tenerife.

El estreno será este jueves, 16 de abril, en Multicines Tenerife a las 19 horas.

El estreno será este jueves, 16 de abril, en Multicines Tenerife a las 19 horas. / El Día

El Día

El Día

La Laguna acoge este jueves (19:00 horas, Multicines Tenerife) el estreno del cortometraje documental ‘Mujeres de Lava’, una filmación realizada por un equipo de mujeres del ámbito audiovisual, que busca preservar un oficio ancestral en peligro de extinción: la alfarería tradicional canaria, históricamente realizada por mujeres. El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Igualdad y Mujer, colabora con este proyecto, que constituye la primera entrega de una serie dedicada a oficios tradicionales vinculados a las mujeres canarias. La entrada es gratuita.

El concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, celebra un proyecto “que pone el foco en el protagonismo de las mujeres a la hora de conservar y transmitir el conocimiento de oficio ancestrales”, y valora “el magnífico trabajo realizado por estas creadoras que esperamos que continúen ahondando en tantas historias de superación que podemos encontrar en nuestro municipio”.

A través de una mirada íntima y respetuosa, las directoras Adriana Suances Sierra y Patricia González Adrián ponen en valor el rol femenino como guardián de la memoria y transmisor de un saber que ha perdurado gracias a ellas. El corto no solo muestra el proceso artesanal, sino que reflexiona sobre por qué fueron las mujeres quienes sostuvieron este oficio a lo largo del tiempo.

En este primer capítulo del documental se centra en el origen de todo el proceso: el barro como materia prima, el vínculo con la tierra y el inicio de un conocimiento ancestral que ha sido moldeado, cuidado y transmitido de generación en generación. Hoy en día quedan ya pocos herederos de la técnica de este saber de siglos pasados.

El cortometraje documental tiene como protagonista a Cristina Toledo, alfarera tradicional del municipio de La Laguna. Muestra un seguimiento cercano de su trabajo, enseñando las distintas fases de su oficio y la dedicación que implica mantener viva esta tradición artesanal. La mayor parte del corto está rodada en el propio municipio, escenario donde Cristina desarrolla su labor cotidiana. Además, el documental cuenta con la intervención del técnico arqueólogo del Gobierno de Canarias, Carlos García Ávila, quien aporta una visión complementaria sobre el valor histórico y cultural de la alfarería.

La música del cortometraje ha sido cedida por la compañía canaria de música y artes escénicas Pieles y por Raquel Molina, cantante, compositora y musicoterapeuta que fusiona su voz con raíces culturales profundas y, en los últimos años, ha desarrollado un proyecto musical vinculado al idioma amazigh (tamazight) y a la música de raíz. Su trabajo artístico gira en torno al canto como herramienta de expresión y sanación, y acompaña procesos de voz y música desde una perspectiva personal y ancestral.

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Una parte importante de su repertorio en tamazight ha contado con la colaboración de Pablo Deluca, quien ha realizado traducciones al tamazight de letras o poemas que Raquel interpreta.

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