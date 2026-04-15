La arquitectura lagunera, un ejemplo para el mundo que habla de la historia de la ciudad
La tipología de las viviendas es clave para entender la estructura social de la época
Pasear por las calles del casco histórico de La Laguna es un placer al alcance de muchos, pero no de tantos como quisieran. Sus calles son una joya arquitectónica que valieron la declaración de título de Patrimonio de la Humanidad, pero que también han sido ejemplo para el desarrollo de otras urbes en el Nuevo Mundo.
La primera ciudad colonial no fortificada, con su planificación en cuadrícula, fue ejemplo de desarrollo de urbes como La Habana o Cartagena de Indias. Pero más allá de su estructura, la propia arquitectura de sus inmuebles cuenta una historia que quizás no hemos sido capaces de descubrir al observar sus calles.
Cada tipología de vivienda viene marcada por la historia social de la época, de la que se puede deducir la clase social o la profesión de quienes las vivieron.
Historia de la ciudad
Precisamente, la cuenta de Instagram @elbastidorcultural ha realizado una publicación en la que resalta la relación entre las casas de La Laguna con la historia social de la ciudad.
"Sus fachadas, sus patios, sus alturas y sus funciones nos hablan de quienes vivieron en ellas, de sus oficios, de su posición social y de la forma en que se construyó la ciudad", apunta esta cuenta de divulgación. Una reflexión basada en los estudios de la investigadora y profesora de la Universidad de La Laguna (ULL) María Isabel Navarro Segura.
Tipos arquitectónicos
Partiendo de los estudios de la doctora universitaria, @elbastidorcultural habla en su publicación de cinco grandes tipos arquitectónicos funcionales:
- Casa terrera: vivienda baja vinculada a una huerta o un corral.
- Vivienda alta o sobrada: se desarrolla en dos o más plantas y está asociada a propietarios de tierras, lo que supone una mayor jerarquía social.
- Casa granero: destinada a guardar la cosecha.
- Casa armera: se reconoce por los escudos familiares y la portada de cantería.
- Casa comercial: en la que convivía el negocio y la vivienda, por lo que hay espacios destinados al almacén y la actividad profesional.
Como ves, no son solo una forma de construir, sino una parte de la arquitectura que habla de antepasados, oficios, clases sociales y, en definitiva, de la historia de la Ciudad Patrimonio.
- El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera
- La visita del papa León XIV podría paralizar Tenerife: suspensión de clases y teletrabajo, sobre la mesa
- La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y lluvias débiles este miércoles en Tenerife
- La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada
- La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina
- Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
- Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril
- Comienza la renovación de las 66 Viviendas de La Esperanza tras ocho años de trámites