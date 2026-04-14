La Comisión de Convivencia nace con críticas a la falta de presencia policial en La Laguna

La Comisión Ciudadana para la Convivencia de La Laguna arrancó este martes sus reuniones y lo hizo poniendo el foco en la «falta de presencia policial en barrios y pueblos» y en la necesidad de más cercanía de este cuerpo. Así lo indica el Partido Popular (PP), al que pertenece la concejala que preside este órgano, Eva Cólogan. Se trata de la primera reunión ordinaria que celebra la Comisión tras su constitución y que tuvo la seguridad ciudadana «como uno de los principales asuntos».

Tanto colectivos vecinales como representantes ciudadanos trasladaron «su preocupación por la falta de presencia policial en barrios y pueblos y pidieron que no se limite su actividad únicamente a las vías principales», recoge la nota de prensa enviada tras el acto. «Reclaman un mayor despliegue de agentes a pie y una mayor cercanía con la ciudadanía para mejorar la sensación de seguridad en algunos puntos del municipio, sobre todo en aquellos donde los vecinos detectan más casos de ocupación o pequeños hechos conflictivos», destaca Cólogan.

Esta inquietud se produce precisamente en un momento en el que la seguridad se encuentra en el punto de mira, después de que los sindicatos de la Policía Local de La Laguna hayan retomado una posición crítica ante cantidades económicas que se les adeudan, a lo que han incorporado quejas sobre falta de medios materiales. En concreto, seis de las siete centrales sindicales del cuerpo pidieron recientemente en un escrito dirigido al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, el «cese inmediato» o «instar a la dimisión» del concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, «por pérdida manifiesta de idoneidad, falta de eficacia en el ejercicio de sus funciones y quiebra de la confianza institucional».

Necesidades

El encuentro celebrado sirvió «para intercambiar información entre administraciones, cuerpos policiales y sociedad, así como exponer todas las necesidades que tiene el municipio en esta materia», recoge la nota, en la que también se indica que el subcomisario de la Policía Local de La Laguna informó de que el municipio cuenta con 215 agentes. Al respecto, Eva Cólogan expresó que los efectivos policiales reconocen que se les presentan «serias limitaciones para atender todas las demandas que tienen en un lugar como La Laguna, con más de 100 kilómetros cuadrados de extensión, lo que equivale a algo más de 14.000 campos de fútbol».

En opinión de la presidenta de la Comisión de Convivencia Ciudadana, «no puede haber convivencia real si los vecinos laguneros no se sienten seguros y los niños no crecen en un entorno protegido». Cólogan también se refirió a que entre las últimas intervenciones realizadas en el municipio se encuentran un intento de agresión sexual en el barrio de San Matías y un robo con violencia en Tejina. Además, la edil afirmó que se solicitará el refuerzo de la presencia policial en las zonas de La Cuesta y Taco. Ahí, dijo, «se concentran los mayores niveles de conflictividad». En contraposición a las manifestaciones de la concejala, y en el transcurso del último pleno del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo había defendido que el municipio es seguro. «De hecho, con datos oficiales, somos el segundo municipio más seguro de España, después de Albacete, y primero de Canarias», mantuvo.

En la cita de este martes también se abordó la «situación de tensión» generada por la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, al casco histórico lagunero el pasado mes de octubre, cuando la Policía Local tuvo que abrir diligencias por exaltación del franquismo. «Los representantes han sido claros y explicaron que su función se limitó a la elaboración de un informe sobre lo ocurrido y que no pueden, al no tener competencias, limitar la presencia de cargos públicos en el municipio», afirmó Cólogan. Otros temas tratados fueron la discapacidad, la seguridad vial y el cumplimiento de las ordenanzas.

Objetivos

La Comisión Ciudadana para la Convivencia de San Cristóbal de La Laguna tiene como objetivo promover la convivencia ciudadana en el municipio, así como la protección de los bienes públicos de titularidad municipal, como es el caso de las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio natural, urbanístico, histórico-artístico, arquitectónico y cultural de La Laguna. Más en detalle, la Comisión consta de cuatro bloques: órganos municipales, en los que se encuentran representantes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, grupos políticos municipales, Foro Económico y Social, Consejo de Patrimonio, Consejo Escolar Municipal y Mesa de Comercio; representación municipal, con presencia de asociaciones de vecinos de los seis distritos laguneros; representación social, con la Universidad de La Laguna y consejos sectoriales, y asistencia y asesoramiento jurídico de la Comisión.