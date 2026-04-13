Vuelven las rutas ‘El Tesoro de Amaro Pargo’, una aventura para descubrir La Laguna en familia

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Turismo que dirige Estefanía Díaz, desarrolla una nueva edición del proyecto ‘El Tesoro de Amaro Pargo’, una propuesta que vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de seguir consolidando una oferta turística basada en la identidad local y en la generación de experiencias atractivas para la ciudadanía y quienes visitan el municipio.

La iniciativa plantea una actividad participativa inspirada en la figura de Amaro Pargo, uno de los personajes históricos más reconocidos de la ciudad, integrando elementos divulgativos y recreativos en distintos espacios de La Laguna.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, señala que “seguimos trabajando en una línea que nos permite ofrecer propuestas diferentes, que conectan con nuestra historia y que generan un valor añadido dentro de la oferta turística del municipio”. En este sentido, destaca que “este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar y a proyectar una imagen de La Laguna vinculada a experiencias de calidad”.

Por su parte, el responsable del proyecto realizado por Cervantear, Daniel Martí subraya que “se trata de una propuesta pensada para que el público descubra el municipio desde otra perspectiva, a través de una experiencia que combina entretenimiento y conocimiento, generando una conexión directa con el entorno”.

La programación se desarrollará entre los meses de abril y julio, con distintas sesiones previstas en varias fechas. En abril, las actividades tendrán lugar los días 19 y 26 a las 10:00 horas, así como el día 22 a las 18:00 horas. Durante el mes de mayo, se celebrarán los días 6, 13 y 20 a las 18:00 horas, además del día 10 a las 10:00 horas. En junio, las sesiones se llevarán a cabo los días 14 a las 18:00 horas, 17 a las 18:00 horas y 21 a las 10:00 horas. Por último, en julio, las actividades están previstas para los días 1 y 15 a las 18:00 horas, y los días 5, 12 y 19 a las 10:00 horas.

Estefanía Díaz anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, “que permite redescubrir La Laguna de una manera diferente, acercándose a su historia de forma amena y participativa”.

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Con este proyecto, el Ayuntamiento continúa reforzando su apuesta por iniciativas que contribuyen a dinamizar el municipio y a generar propuestas atractivas para todos los públicos. Para más información o realizar inscripciones, en la web habilitada al respecto.