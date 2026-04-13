La Laguna propone un mestizaje cultural entre Canarias y Andalucía con motivo de la cuarta edición de la Feria de Abril

La Feria de Abril de Tenerife en La Laguna aterrizará este viernes en el Parque Tecnológico de Las Mantecas con una ambiciosa propuesta musical, gastronómica y cultural que espera superar la gran afluencia de público del pasado año, en el que se congregaron más de 7.000 personas a lo largo del fin de semana.

Este lunes ha tenido lugar la puesta de largo de la cuarta edición de este evento, en la que intervinieron el concejal de Cultura del Consistorio, Adrián del Castillo; el edil de Fiestas de la Corporación local, Dailos González; y el presidente de la Asociación Cultural Andaluza (entidad organizadora del evento), Miguel Guijarro.

Adrián del Castillo destacó que “esta feria ya no constituye un evento aislado, sino que forma parte de una apuesta cultural mucho más amplia y que representa una conexión constante entre la población lagunera y tinerfeña y el mundo del flamenco. Es evidente que esta festividad, plagada de alegría y color, se ha ganado el cariño de una parte importante de nuestra ciudadanía”.

Por su parte, el edil de Fiestas del Consistorio, Dailos González, subrayó que “esta cita, que durante los últimos tres años ha colmado de bailes, música y gastronomía el entorno de Las Mantecas, se ha consolidado en el municipio gracias a una masiva participación que demuestra el creciente interés que existe por otras tradiciones destacadas a nivel nacional”.

Por último, Miguel Guijarro agradeció en primer lugar el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, que hace posible que esta Feria de Abril ya se haya convertido en una referencia para toda Canarias, con la implicación de asociaciones y escuelas de baile de otras islas del Archipiélago. Asimismo, avanzó que este año se hará especial hincapié en los lazos de unión que existen entre Canarias y Andalucía con actuaciones especiales que combinarán textos, instrumentos, bailes y otros elementos tradicionales de ambas comunidades.

Miguel Guijarro procedió a exponer los actos relevantes de la agenda de este año, que arrancará oficialmente el viernes, 17 de abril, a las 18:00 horas. En ese momento, se pondrán en marcha los primeros bailes por sevillanas para el público. A las 20:00 horas dará comienzo la presentación oficial de la Feria, con la actuación de varios artistas canarios y de algunas escuelas flamencas de Tenerife. La cuenta atrás para el tradicional encendido de la portada y el alumbrado de la Feria se llevará a cabo a las 21:00 horas.

Entre el sábado y el domingo, se ofrecerán a los visitantes talleres de rumba, flamenco y castañuelas, concursos de sevillanas para todas las edades, actuaciones en directo de diferentes grupos y artistas, una pasarela flamenca, sorteos, exhibiciones ecuestres y entregas de premios, entre otras actividades. La entrada al evento será libre y gratuita y, a lo largo del recinto, se repartirán diferentes puestos de comida y bebida.

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Esta Feria de Abril de Tenerife en La Laguna, promovida por la Asociación Cultural Andaluza, cuenta con la colaboración municipal de las Áreas de Fiestas, Cultura y Servicios Municipales del Consistorio.