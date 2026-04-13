El Especial Efecto Laguna reúne música, industria y reconocimiento cultural en el Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna acoge el próximo jueves, 16 de abril, una edición especial del ciclo Efecto Laguna con motivo de sus diez años de trayectoria. La cita que combinará reflexión sobre la industria musical, reconocimiento a una figura clave del panorama musical local y actuaciones en directo. El evento se celebrará en diversos rincones del recinto lagunero con entrada gratuita hasta completar aforo, a partir de las 17:30 horas.

El concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, celebra “una década de apuesta por la calidad y la difusión musical, apostando especialmente por artistas del Archipiélago, dando a conocer a nuevos intérpretes y a consolidar su trayectoria, pero también a solistas y grupos de todo el panorama nacional, con lo que hemos logrado ofrecer una programación muy sólida que ha tenido una magnífica acogida por parte del público”.

La programación dará comienzo con el especial Click n’Roll Efecto Laguna, que tendrá lugar en el hall del teatro como antesala de una jornada centrada en el sector musical y la cultura en vivo.

A las 18:45 horas se desarrollará uno de los platos fuertes del evento: el Foro Promotores de Festivales, un espacio de análisis y debate conducido por la periodista Elena Falcón. Este foro reunirá a destacados profesionales del sector, entre ellos Miguel Ramírez (Festival Internacional Canarias Jazz y Más), Pino Monterrey (Festival Akelarre), Javier Jiménez (Festival Boreal) y Ruth Barreto (Reggae Can Festival). La sesión abordará la realidad actual de los festivales, los retos del sector y las oportunidades de desarrollo cultural en el contexto canario.

La jornada continuará a las 20:20 horas con la entrega del Premio de Honor Efecto Laguna a Txowie, integrante de la banda Las Ratas, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la música local durante más de 30 años de trayectoria.

Como cierre, a las 20:30 horas, el público podrá disfrutar de un concierto acústico de Las Ratas en la Sala de Principal del Teatro Leal, poniendo el broche final a una jornada que combina reflexión, homenaje y música en directo.

Beatriz Martín, el miércoles

La jornada especial de Efecto Laguna tendrá su prolegómeno el miércoles, día 15, con la actuación de la cantautora Beatriz Martín en la Sala de Cámara del Teatro Leal, en el que presentará su propuesta ‘Tres60º’, una experiencia íntima y cercana donde la música se vive desde todos los ángulos. Acompañada de su banda, Beatriz Martín propone un concierto que combina la fuerza del directo con la emoción del formato acústico, creando una conexión honesta y sin artificios con el público.

Canciones que hablan de volver a empezar, de lo que duele y de lo que impulsa, interpretadas desde la verdad y la complicidad sobre el escenario. ‘Tres60°’ no es solo un concierto: es un encuentro, un viaje compartido donde el público forma parte de la historia.

Noticias relacionadas

Cantautora de raíces canarias, Beatriz Martín vuelve a demostrar en cada una de sus propuestas artísticas que su mayor fortaleza está en la composición honesta, visceral y cargada de imágenes poéticas.