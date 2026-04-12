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La Laguna refuerza las actividades extraescolares y la acogida temprana para el curso 2026-2027 tras la nueva adjudicación del servicio

Educación y Juventud consolida el programa ‘La Laguna Educa’ con más recursos para favorecer la conciliación familiar y ampliar la oferta educativa en los centros públicos del municipio.

Se trata de una medida que permite a muchas familias compatibilizar sus horarios laborales con la jornada escolar de sus hijos e hijas.

Se trata de una medida que permite a muchas familias compatibilizar sus horarios laborales con la jornada escolar de sus hijos e hijas. / El Día

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Educación y Juventud, ha formalizado la nueva adjudicación del programa de actividades extraescolares educativas y acogida temprana de cara al curso escolar 2026-2027, una iniciativa que busca dar continuidad al horario de los menores en los centros educativos públicos del municipio y facilitar la conciliación de las familias.

Este nuevo contrato supone un incremento del presupuesto destinado al servicio, lo que permitirá reforzar su alcance y mejorar la cobertura en los centros educativos del municipio, consolidando así una línea de trabajo centrada en el apoyo a las familias y en la mejora de la oferta educativa complementaria.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destaca que “trabajamos con previsión para que el próximo curso esté completamente organizado y responda a las necesidades reales de las familias. Este programa es una herramienta fundamental para facilitar la conciliación y garantizar que los menores cuenten con un entorno seguro y educativo también fuera del horario lectivo”.

El programa ‘La Laguna Educa’ contempla la realización de actividades extraescolares de carácter voluntario y gratuitas, establecidas por los propios centros educativos a través de sus consejos escolares y dirigidas al alumnado de cada centro, reforzando así su papel como complemento a la formación académica.

Para el curso 2026-2027 se mantendrá una amplia oferta de actividades distribuidas en los centros educativos de Educación Infantil y Primaria del municipio, al igual que los de Secundaria, con propuestas adaptadas a cada etapa educativa, que incluyen desde psicomotricidad, iniciación musical o expresión corporal, hasta apoyo escolar, inglés, teatro, informática o talleres lúdicos.

Asimismo, el servicio seguirá contemplando plazas de acogida temprana en aquellos centros que lo han solicitado, una medida que permite a muchas familias compatibilizar sus horarios laborales con la jornada escolar de sus hijos e hijas.

Eiroa subraya que “este servicio no solo tiene un valor educativo, sino también social, porque permite a muchas familias organizar su día a día con mayor tranquilidad, sabiendo que sus hijos e hijas están atendidos en un entorno adecuado y con actividades de calidad”.

El concejal pone en valor, además, la accesibilidad del programa, señalando que “la gratuidad de este servicio es clave para garantizar la igualdad de oportunidades y que ningún niño o niña se quede fuera por motivos económicos”.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Laguna reafirma su compromiso con la educación pública, el bienestar de las familias y el desarrollo integral del alumnado, consolidando un modelo que combina apoyo educativo, conciliación y acceso igualitario a recursos formativos.

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