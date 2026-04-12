La Laguna pone en valor su tradición artesanal con los Días Europeos de la Artesanía en la Plaza Hermano Ramón

La concejalía de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna, ha celebrado el 10 y 11 de abril los Días Europeos de la Artesanía con una muestra abierta al público en las inmediaciones de la Plaza Hermano Ramón, anexa a la Casa de los Capitanes.

La iniciativa tiene como objetivo acercar el trabajo artesano a la ciudadanía, visibilizar los procesos de elaboración y poner en valor los distintos oficios tradicionales que forman parte esencial de la identidad del municipio, además de contribuir a la dinamización económica y al impulso del sector.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destaca que “los artesanos y artesanas son auténticos guardianes de la identidad y de las tradiciones de nuestro municipio. Su trabajo no solo conserva técnicas y conocimientos que forman parte de nuestra historia, sino que también aporta valor al presente y al futuro de La Laguna”.

Durante estas dos jornadas, el público ha podido disfrutar de una programación que combina demostraciones en directo y talleres participativos impartidos por artesanos y artesanas, en los que se mostrarán técnicas vinculadas a disciplinas como la cuchillería, el calado, los esmaltes sobre metal, la cerámica, la estampación o la elaboración de papel artesanal.

Galván añade que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por fortalecer este sector, generando espacios de encuentro como esta muestra, donde la ciudadanía puede conocer de cerca el trabajo artesanal, interactuar con quienes lo desarrollan y valorar la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones”.

La programación incluye, además, una exposición de hojalatería y latonería a cargo de Hijos de Wenceslao Yanes, que permitirá acercarse a uno de los oficios tradicionales más representativos del municipio, contribuyendo a su reconocimiento y difusión entre nuevas generaciones.

El viernes 10 de abril, en horario de 11:00 a 20:00 horas, se desarrollaron diferentes demostraciones y talleres, como la elaboración de cuchillos, la introducción a los esmaltes al fuego sobre metal o la pintura sobre talegas, además de propuestas vinculadas a la cerámica o la indumentaria tradicional.

El sábado 11 de abril, de 11:00 a 16:00 horas, la programación continua con nuevas sesiones participativas y demostraciones, permitiendo al público conocer de forma directa las técnicas artesanas y participar en la elaboración de distintas piezas.

El concejal invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta iniciativa, “participando activamente en la muestra, apoyando al sector artesanal y descubriendo el valor de unos oficios que forman parte de nuestra identidad colectiva y que debemos seguir protegiendo y promoviendo”.

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Con esta propuesta, La Laguna refuerza su compromiso con la artesanía como elemento esencial de la identidad del municipio, apostando por su difusión y por la conexión directa entre artesanos y ciudadanía.