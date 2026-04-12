La Laguna inaugura ‘Documenta’ con un recorrido inmersivo por los tesoros del Archivo Histórico Municipal

La Laguna abrió ayer las puertas a su memoria más antigua con la primera visita del programa 'Documenta', la novedosa iniciativa municipal para todos los públicos que permite descubrir, de forma guiada y contextualizada, los grandes archivos históricos de la ciudad Patrimonio Mundial. Con un aforo muy restringido acorde a la seguridad de estas instalaciones, doce personas participaron en el primer recorrido de un programa que sumará 13 sesiones en cuatro sedes locales y que arrancó en el Archivo Histórico Municipal, un espacio único en Canarias y que custodia más de cinco siglos de memoria administrativa, social y territorial.

Esta visita marca el inicio del año del patrimonio documental lagunero, una apuesta estratégica del Ayuntamiento para poner en valor un ingente legado archivístico que convierte a La Laguna en la capital documental del Archipiélago. El programa, gratuito y con aforo muy limitado, agotó sus plazas en apenas 24 horas, confirmando el creciente interés ciudadano por conocer de cerca los fondos que sustentan la historia de Tenerife.

“Documenta no es solo un recorrido por archivos, es una herramienta de mediación patrimonial que abre espacios tradicionalmente reservados a especialistas y los convierte en lugares vivos, accesibles y compartidos; una oportunidad para conocer cómo se construye, se conserva y se interpreta nuestra memoria documental”, destacó el concejal de Patrimonio Cultural de La Laguna, Adolfo Cordobés.

Cordobés añadió que el programa se alinea con las recomendaciones de la UNESCO, que consideran el patrimonio documental parte esencial del Valor Universal Excepcional de los sitios inscritos. “El municipio custodia uno de los ecosistemas documentales más extensos, diversos y antiguos de Canarias, un patrimonio que nos explica, identifica y fundamenta nuestra condición de Ciudad Patrimonio Mundial. Documenta se convierte así en una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con la educación patrimonial y facilitar el acceso de la ciudadanía a estos importantes valores culturales”, explicó el edil.

La visita estuvo guiada por el responsable del Archivo, Daniel Melián, y por el historiador y divulgador Néstor Verona, quienes condujeron a las personas participantes por un viaje a través del tiempo, desde las actas fundacionales de Tenerife hasta los expedientes contemporáneos que explican la evolución urbana de la ciudad.

Taller de restauración único

La jornada comenzó en uno de los elementos más singulares del Archivo Municipal, prácticamente excepcional en su ámbito: el laboratorio propio de restauración y conservación documental, dirigido por el especialista Rafael Martín. Aquí, las personas participantes pudieron conocer, de primera mano, los procesos que permiten garantizar la preservación de fondos de tan alto valor histórico, desde las intervenciones preventivas hasta las técnicas aplicadas para asegurar la estabilidad y longevidad de los documentos más frágiles

La visita continuó en la sala de consulta del Archivo, ubicado en las Casas Consistoriales, donde los participantes pudieron conocer cómo se organiza el acceso público a los fondos y cómo se atiende a investigadores, estudiantes y ciudadanía.

Desde allí, el grupo se adentró en los depósitos, donde se conservan algunos de los documentos más antiguos del Archipiélago. “La casa donde La Laguna se cuenta a sí misma”, como valoró Daniel Melián, justo antes de extraer, con sumo cuidado, uno de los volúmenes más valiosos del archivo: el Libro de Actas del Cabildo de Tenerife de 1497, el documento fundacional de la isla.

A lo largo del recorrido, los asistentes pudieron observar también libros capitulares del siglo XVI, repartimientos y datas, padrones y censos, planos históricos, correspondencia municipal, expedientes urbanísticos, series económicas y otros fondos que permiten reconstruir la vida política, social y económica de La Laguna desde sus orígenes.

Un archivo vivo y en proceso de modernización

Durante la visita, Melián explicó el trabajo diario del Archivo Municipal, desde la catalogación, a la digitalización, la restauración preventiva, el asesoramiento a otras áreas municipales y el apoyo a la gestión del Sitio Patrimonio Mundial. “Un archivo no es un lugar estático. Es un organismo vivo. Cada día entran nuevos documentos, se revisan series, se actualizan descripciones y se atiende a investigadores. Y, sobre todo, se trabaja para que todo esto siga existiendo dentro de cien años”, señaló.

El responsable del Archivo mostró también parte del proceso de digitalización en curso, que permitirá ampliar el acceso público y reducir la manipulación de los originales. Esta labor forma parte del proceso de modernización integral que el Ayuntamiento ha iniciado para mejorar la conservación, accesibilidad y seguridad de los fondos documentales, incluyendo la reorganización de espacios, la renovación de sistemas de almacenamiento, la instalación de climatización y la implantación de un nuevo gestor documental.

Próximas visitas y plazas agotadas

Documenta continuará durante este mes y los de mayo y junio, con visitas también al Archivo Histórico Diocesano, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y el Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna, instituciones que, al igual que el Archivo Municipal, abrirán sus fondos para mostrar documentos esenciales que narran la conquista, el reparto de tierras, la evolución urbana, la vida religiosa, la actividad científica y la historia intelectual del Archipiélago.

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Todas las plazas disponibles para esta edición, más de 150, se cubrieron en apenas un día, reflejo del gran interés ciudadano. El Ayuntamiento recuerda que Documenta es el inicio de un amplio programa de actividades de divulgación del patrimonio documental del municipio, que incluirá una importante novedad la próxima semana.