La Laguna impulsa el bienestar educativo entre jóvenes con unas jornadas centradas en el respeto y la convivencia

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Educación y Juventud, ha colaborado en el desarrollo de las I Jornadas de Bienestar celebradas en el IES Canarias, una iniciativa centrada en la promoción del respeto, la empatía y la convivencia positiva entre el alumnado.

La actividad reunió a estudiantes de 6º de Primaria de distintos colegios del municipio, así como a alumnado de 1º y 2º de ESO, en una propuesta educativa orientada a fomentar el bienestar emocional y las relaciones saludables en el entorno escolar.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subraya que “trabajar el bienestar emocional desde edades tempranas no es una opción, es una necesidad. Este tipo de iniciativas permiten dotar al alumnado de herramientas para relacionarse mejor, entenderse y construir entornos educativos más sanos”.

El programa incluyó ponencias especializadas, dinámicas grupales y actividades participativas, abordando cuestiones como el autocuidado, la convivencia positiva, la igualdad o las relaciones sanas. Además, se habilitaron espacios de reflexión donde el alumnado pudo expresar compromisos personales vinculados al respeto y la empatía.

En este sentido, Eiroa añade que “no se trata solo de contenidos académicos, sino de formar personas. Y eso pasa por hablar de convivencia, de respeto, de igualdad y de cómo nos tratamos en el día a día dentro y fuera del aula”.

La iniciativa ha sido coordinada por el propio centro educativo, contando con la implicación de profesionales del ámbito educativo y social, así como con la participación activa del alumnado en todas las actividades previstas.

Bajo el lema “Respeto y empatía: claves para aprender”, la propuesta ha puesto el foco en la importancia de generar espacios educativos seguros, inclusivos y participativos, donde el bienestar del alumnado sea un eje fundamental del proceso de aprendizaje.

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Con acciones como esta, el Ayuntamiento de La Laguna continúa avanzando en su apuesta por una educación que va más allá del aula, centrada en el desarrollo integral del alumnado y en la mejora de la convivencia en los centros educativos del municipio.