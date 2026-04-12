La Laguna abre su patrimonio a casi un millar de personas de más de 60 años con unas visitas guiadas que unirán historia, arte y memoria

La Laguna ha puesto en marcha una nueva edición del programa municipal “Mayores, viviendo La Laguna Patrimonio Mundial”, una iniciativa de la Concejalía de Patrimonio Cultural que, en colaboración con Adaris Canarias, ofrecerá 20 rutas guiadas y adaptadas, con un máximo de 50 plazas por recorrido, para acercar el patrimonio histórico-artístico de la ciudad a casi un millar de vecinos y vecinas mayores de 60 años.

Las visitas, gratuitas y especialmente diseñadas para este colectivo, permitirán recorrer algunos de los bienes más significativos del municipio y profundizar en su historia, su identidad y su legado artístico, con una edición que este año estará dedicada al arte y, en particular, a la pintura, en homenaje a dos figuras esenciales vinculadas a La Laguna: Cristóbal Hernández de Quintana, en el tricentenario de su fallecimiento, y Cristino de Vera, recientemente desaparecido.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que esta iniciativa “forma parte de un programa municipal estable, diseñado para llegar a distintos grupos de edad y comunidades, con el objetivo de reforzar el conocimiento social sobre el patrimonio y garantizar su salvaguarda”.

En palabras del edil, “la protección de nuestros bienes necesita un compromiso individual y colectivo que solo puede surgir del conocimiento. Y esta novena edición da un paso más en la línea de aprender el patrimonio desde dentro, facilitando el acceso a inmuebles catalogados y a obras de enorme valor histórico y artístico, pero también creando un espacio de encuentro entre la historia y las vivencias personales de las personas mayores”.

Cordobés destacó que las rutas “están diseñadas para ser accesibles, cómodas y adaptadas a las necesidades de movilidad de las personas mayores, un aspecto imprescindible para garantizar su participación plena”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, María Cruz, valoró que este programa “no solo acerca el patrimonio a quienes han construido La Laguna con su vida y su trabajo, sino que reconoce su papel esencial en la cohesión social y en la transmisión de la memoria colectiva. Muchas de estas personas son pilares de la conciliación familiar, cuidando de nietos y nietas fuera del horario escolar, por lo que ofrecerles actividades culturales en horario de mañana y en condiciones adecuadas es también una forma de reconocimiento y de respiro”.

Las visitas se desarrollarán de martes a viernes, entre el 7 de abril y el 8 de mayo, en horario de mañana, e incluirán el tradicional desayuno en el patio de la Casa Museo Los Sabandeños, un elemento que forma parte del proyecto desde sus inicios y que contribuye a generar un ambiente distendido y de convivencia entre los participantes.

Las visitas son gratuitas e incluyen desayuno, transporte a los pueblos y barrios y acompañamiento especializado. Con plazas limitadas a 50 por ruta, los aforos se cubrieron rápidamente y existen listas de espera. Cabe recordar que la inscripción se ha realizado mayoritariamente a través de las asociaciones de mayores del municipio, que cada año muestran una alta demanda por esta actividad, o de forma individual a través del correo de Adaris Canarias.

Una edición dedicada al diálogo entre épocas a través de la pintura

La historiadora del arte y guía responsable del proyecto, Elisa Falcón, explicó que esta edición “establece un puente entre dos momentos clave de la historia del arte en Canarias: los inicios de la pintura llegada de Europa y la consolidación de una sensibilidad contemporánea profundamente ligada a la espiritualidad y al silencio, como la de Cristino de Vera”.

Falcón recordó que el proyecto se fundamenta en la idea de facilitar el conocimiento del patrimonio “desde dentro, procurándoles el acceso a inmuebles catalogados y lugares históricos, lo que permite a las personas mayores ampliar y concretar sus conocimientos de la historia y el patrimonio a través de ejemplos específicos”.

La representante de Adaris Canarias insistió en que el programa “no solo divulga, sino que escucha”, y que uno de sus objetivos principales es “recoger las experiencias, recuerdos y anécdotas que las personas mayores comparten durante las visitas, convirtiendo a los guías en receptores y transmisores de ese conocimiento”.

La edición de este año se articula, así, en torno al arte pictórico, con un recorrido que permitirá comprender la evolución de la pintura en Canarias, desde los primeros momentos posteriores a la conquista hasta la creación contemporánea. La primera parte de la visita tendrá lugar en la Catedral de La Laguna, donde se explicará en profundidad el retablo de la Virgen de los Remedios y sus tablas flamencas, ejemplo excepcional del arte llegado a las Islas en los inicios de la colonización, cuando aún no existía una escuela canaria propia.

También se analizará el Cuadro de Ánimas, obra cumbre de Cristóbal Hernández de Quintana, considerado el máximo exponente del barroco canario y cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la ciudad.

La segunda parte del recorrido se desarrollará en la Fundación Cristino de Vera – Espacio Cultural CajaCanarias, donde se abordará la obra del artista recientemente fallecido. Las personas participantes podrán conocer su lenguaje plástico singular y participar en dinámicas de interpretación activa mediante la metodología del razonamiento interpretativo, que fomenta la observación, el diálogo y la construcción colectiva de significado.

Un proyecto consolidado y adaptado a las necesidades del colectivo

“Mayores, viviendo La Laguna Patrimonio Mundial” alcanza este año su novena edición, consolidándose como una de las iniciativas municipales con mayor arraigo entre la población mayor de 60 años. Su diseño parte de una premisa clara: ofrecer actividades accesibles, adaptadas y significativas para el colectivo.

Por ello, las rutas se desarrollan en espacios interiores, con tiempos de recorrido reducidos, accesos adaptados y contenidos explicados por especialistas en patrimonio, historia del arte y mediación cultural. Además, el proyecto incluye transporte para los colectivos que proceden de los pueblos y barrios de La Laguna, garantizando así la igualdad de acceso.

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La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de divulgación patrimonial, que busca acercar a la ciudadanía las razones que han hecho de La Laguna la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias, reforzando el arraigo vecinal y la comprensión del Valor Universal Excepcional del conjunto histórico.