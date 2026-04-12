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Las jornadas del FES ponen el foco en el protagonismo de las mujeres en el mundo del deporte

La Laguna celebra un evento que reúne a grandes deportistas como Natalia Ramos, Laura Herrera, Omaira Perdomo o Judit Rolo.

El Espacio Mutua Tinerfeña acogió al gran talento deportista femenino en unas charlas dinámicas sobre la mujer en el deporte.

El Espacio Mutua Tinerfeña acogió al gran talento deportista femenino en unas charlas dinámicas sobre la mujer en el deporte. / El Día

El Día

El Día

La Laguna acogió el pasado viernes la jornada ‘Deporte y Mujer’, un evento organizado por el Ayuntamiento de La Laguna, a través del Foro Económico y Social (FES), y la Fundación Club Baloncesto Canarias, que propone un marco de reflexión, diálogo y reconocimiento a figuras relevantes del deporte femenino que han realizado aportaciones destacadas en su modalidad. La cita cuenta con la colaboración de la Fundación Club Deportivo Tenerife, el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) y la concejalía de Igualdad y LGBTI del consistorio lagunero.

El alcalde de La Laguna y presidente del FES, Luis Yeray Gutiérrez, y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, han sido los encargados de abrir oficialmente esta jornada, celebrada en el Espacio Mutua Tinerfeña.

Luis Yeray Gutiérrez ha destacado “el alto nivel de esta cita, que trae a nuestra ciudad a unas deportistas que son ejemplo para otras muchas mujeres, especialmente niñas y jóvenes, que quieren seguir el camino que ellas han abierto. Jornadas como esta ponen en valor el talento femenino y refuerzan nuestro compromiso con la igualdad real en todos los ámbitos deportivos. Las instituciones públicas debemos garantizar que el deporte sea siempre un espacio inclusivo, equitativo y accesible para todas las personas”.

El evento se ha planteado con cuatro mesas de análisis, cada de una de ellas protagonizada por destacadas deportistas de renombre internacional en diferentes disciplinas. El plantel ha sido de muy alto nivel, contando con la futbolista Natalia Ramos y la jugadora de baloncesto Laura Herrera, además de Judit Rolo (natación) y Omaira Perdomo (voleibol); María Goretti Domínguez (coeducación) y Yanira Pérez (tiro con arco); Tere Linares (atletismo) y Natalia Kvas (voleibol).

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Alejandro Conrado ha sido el encargado de conducir la jornada y moderando las distintas mesas han estado las periodistas Fátima Febles, Natacha Llanera y Asun Hernández, y la responsable de proyectos de la Fundación C. B, Canarias y Paula Claverie.

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