Cerca de 50 entidades de voluntariado comparten su labor y productos con la ciudadanía lagunera

El casco histórico de San Cristóbal de La Laguna se tiñó de solidaridad este sábado, con motivo de la celebración de la novena edición de la Feria de Voluntariado del municipio. Esta acción, impulsada por el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento, congregó a cientos de personas en el entorno de la plaza de La Catedral y a cerca de medio centenar de entidades dedicadas al tercer sector.

Desde las 10 horas, las asociaciones y colectivos implicados se desplegaron por diferentes stands informativos para dar a conocer su labor a la ciudadanía y las distintas acciones que se desarrollan durante todo el año. Asimismo, se ha puesto a disposición de los visitantes los formularios de inscripción para nuevas personas voluntarias y productos con los que pueden contribuir a financiar estas labores altruistas.

La concejala de Bienestar Social del Consistorio, María Cruz, señaló que “el compromiso social que demuestran todas estas entidades, de manera desinteresada, es el mejor ejemplo de lo que debemos ser como sociedad. Todos los integrantes de estos colectivos sacrifican su tiempo personal por una causa que nos afecta a todas y a todos, con una vocación de servicio que es incuestionable”.

“Desde el Ayuntamiento de La Laguna queremos agradecer y colaborar con este trabajo encomiable y dar una plataforma de visibilidad acorde a su implicación para que cada vez sean más las personas que aportan su grano de arena a todas estas causas solidarias”, agregó la edil.

La jornada se ha amenizado con talleres y actividades para todas las edades, juegos didácticos, ruletas de regalos y un puesto específico de asesoramiento de la Oficina del Voluntariado de La Laguna.

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Entre las entidades participantes, se encontraban AFATE, Cuevita de los Ortega, +Familia, SOS Felina, Pequeño Valiente, Difusiones y Rescates 4 Patas, Sonrisas Canarias, Arrima la Pata, FASICAN, ATELSAM, Tenerife Isla Solidaria, Fundación Sonsoles Soriano, AFITEN, ASPERCAN, Médicos del Mundo, Mercedes Machado, Tenerife por la Bici, APANATE; PROMEMAR, ATEM, Scout Aguere, CANBIA, ASOCIDE, Plena Inclusión, Cruz Roja, Solidaria de Corazón, Equidades, Nuevo Futuro, Flor de Mayo, ONCE, Corazón y Vida, ATAMÁN, Fundación Hospitalarias Tenerife, ADACEA, Oliver Mayor, ASINLADI, AHETE, Superacció, COPILE, Parkinson Tenerife, Ámate, Cáritas, KAUA, AECC, FUNCASOR, Nankurunaisa, Protección Civil, Oficina del Voluntariado y Rumberos FM.