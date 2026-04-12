El Ayuntamiento de La Laguna habilitará 120 nuevos nichos en el cementerio de Valle de Guerra

El Ayuntamiento de San Cristóbal La Laguna pondrá en marcha próximamente el procedimiento de licitación para las obras de construcción de 120 nuevos nichos osarios en el interior del cementerio de Valle de Guerra. Este procedimiento surge por la necesidad de ampliar la capacidad de este recinto municipal y dar respuesta a la demanda de la ciudadanía de la zona.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, informó de que el presupuesto base destinado a este proyecto rondará los 77.500 euros y que el plazo máximo de ejecución de dichas intervenciones será de tres meses. Asimismo, el primer edil recordó que “esta instalación municipal se encuentra desde hace años en un nivel de ocupación que supera el 90%, por lo que hemos querido priorizar estas labores para dar una solución a corto plazo a la demanda existente”.

Por su parte, la concejala lagunera de Cementerios, Cristina Ledesma, quiso en primer lugar agradecer la implicación del equipo técnico del Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna y de su máximo representante, el también edil Ángel Chinea, “que con su implicación han permitido que este procedimiento de licitación tan importante para nosotros y para toda la población vallera se convierta en una realidad”.

Ledesma también avanzó que su Departamento trabaja, de manera paralela a este expediente, en una ampliación general de esta infraestructura mortuoria “para incrementar las prestaciones y servicios que se ofrecen hoy en día a la ciudadanía que desee visitar a sus familiares y personas allegadas ya fallecidas”.

No obstante, Cristina Ledesma matizó que para poner en marcha estas últimas actuaciones será necesaria una modificación puntual de planeamiento, cuya Declaración de Impacto Ambiental se encuentra actualmente en fase de aprobación por parte del Cabildo de Tenerife.

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“Estos 120 nuevos nichos nos ayudarán a garantizar la continuidad de este servicio esencial y a reforzar la capacidad de respuesta de este recinto funerario, que guarda un vínculo muy fuerte con la historia, la evolución y los vecinos y vecinas de Valle de Guerra”, añadió la concejala.