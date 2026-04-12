Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente en La GomeraTiempo en TenerifeChina-CanariasVisita del papa a TenerifeCD TenerifeAlberto Vázquez FigueroaAgencia Tributaria
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de La Laguna habilitará 120 nuevos nichos en el cementerio de Valle de Guerra

El Consistorio iniciará en próximas fechas el procedimiento de licitación para este proyecto, que estará dotado con unos 77.500 euros.

Cementerio de Valle de Guerra.

Cementerio de Valle de Guerra. / El Día

El Día

El Día

El Ayuntamiento de San Cristóbal La Laguna pondrá en marcha próximamente el procedimiento de licitación para las obras de construcción de 120 nuevos nichos osarios en el interior del cementerio de Valle de Guerra. Este procedimiento surge por la necesidad de ampliar la capacidad de este recinto municipal y dar respuesta a la demanda de la ciudadanía de la zona.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, informó de que el presupuesto base destinado a este proyecto rondará los 77.500 euros y que el plazo máximo de ejecución de dichas intervenciones será de tres meses. Asimismo, el primer edil recordó que “esta instalación municipal se encuentra desde hace años en un nivel de ocupación que supera el 90%, por lo que hemos querido priorizar estas labores para dar una solución a corto plazo a la demanda existente”.

Por su parte, la concejala lagunera de Cementerios, Cristina Ledesma, quiso en primer lugar agradecer la implicación del equipo técnico del Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna y de su máximo representante, el también edil Ángel Chinea, “que con su implicación han permitido que este procedimiento de licitación tan importante para nosotros y para toda la población vallera se convierta en una realidad”.

Ledesma también avanzó que su Departamento trabaja, de manera paralela a este expediente, en una ampliación general de esta infraestructura mortuoria “para incrementar las prestaciones y servicios que se ofrecen hoy en día a la ciudadanía que desee visitar a sus familiares y personas allegadas ya fallecidas”.

No obstante, Cristina Ledesma matizó que para poner en marcha estas últimas actuaciones será necesaria una modificación puntual de planeamiento, cuya Declaración de Impacto Ambiental se encuentra actualmente en fase de aprobación por parte del Cabildo de Tenerife.

Noticias relacionadas

“Estos 120 nuevos nichos nos ayudarán a garantizar la continuidad de este servicio esencial y a reforzar la capacidad de respuesta de este recinto funerario, que guarda un vínculo muy fuerte con la historia, la evolución y los vecinos y vecinas de Valle de Guerra”, añadió la concejala.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve la fiesta de Bienvenida al Verano de Santa Cruz de Tenerife
  2. El obispo de Tenerife desea que el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria estén juntos en la misa del papa
  3. La Nasa visita Tenerife para evaluar el HUC como punto clave en rescates de astronautas en el Atlántico
  4. El AD Mérida - CD Tenerife se verá gratis en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el partido por TV y en streaming
  5. La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
  6. Santa Cruz de Tenerife aplica mano dura contra el vertido incontrolado de enseres
  7. Las ampas de Canarias rechazan la nueva ley que garantiza la autoridad de los docentes: 'Es una norma vacía y redundante
  8. Bejía en La Laguna: cuidar la raíz

La Laguna inaugura ‘Documenta’ con un recorrido inmersivo por los tesoros del Archivo Histórico Municipal

La Laguna inaugura ‘Documenta’ con un recorrido inmersivo por los tesoros del Archivo Histórico Municipal

La Laguna impulsa el bienestar educativo entre jóvenes con unas jornadas centradas en el respeto y la convivencia

La Laguna impulsa el bienestar educativo entre jóvenes con unas jornadas centradas en el respeto y la convivencia

Las jornadas del FES ponen el foco en el protagonismo de las mujeres en el mundo del deporte

Las jornadas del FES ponen el foco en el protagonismo de las mujeres en el mundo del deporte

El Ayuntamiento de La Laguna habilitará 120 nuevos nichos en el cementerio de Valle de Guerra

El Ayuntamiento de La Laguna habilitará 120 nuevos nichos en el cementerio de Valle de Guerra

La Laguna abre su patrimonio a casi un millar de personas de más de 60 años con unas visitas guiadas que unirán historia, arte y memoria

La Laguna abre su patrimonio a casi un millar de personas de más de 60 años con unas visitas guiadas que unirán historia, arte y memoria

El Pleno aprueba por unanimidad el contenido y la implantación del nuevo Plan de Emergencias Municipal de La Laguna

El Pleno aprueba por unanimidad el contenido y la implantación del nuevo Plan de Emergencias Municipal de La Laguna

La Laguna refuerza las actividades extraescolares y la acogida temprana para el curso 2026-2027 tras la nueva adjudicación del servicio

La Laguna refuerza las actividades extraescolares y la acogida temprana para el curso 2026-2027 tras la nueva adjudicación del servicio

La Laguna impulsa un acuerdo institucional para movilizar activos estatales de SAREB y CASA 47 y destinarlos a vivienda social y asequible

La Laguna impulsa un acuerdo institucional para movilizar activos estatales de SAREB y CASA 47 y destinarlos a vivienda social y asequible
Tracking Pixel Contents