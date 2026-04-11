El desafío de la accesibilidad en una Ciudad Patrimonio

En apenas unos días, el Ayuntamiento de La Laguna iniciará las obras para eliminar el obstáculo arquitectónico para acceder a la plaza de Santo Domingo, uno de los conjuntos monumentales más reconocibles de la ciudad, que incluye tanto la iglesia como el antiguo convento dominico, con su espectacular claustro. El obstáculo en cuestión no más que un sencillo escalón de piedra y una rampa un poco más pronunciada de lo normal. Sin embargo, supone una limitación completamente insalvable para usuarios de sillas de ruedas y una dificultad añadida para personas con movilidad reducida. Para una ciudad histórica como La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la accesibilidad a muchos entornos supone un reto añadido.

“Desde su fundación, La Laguna se concibió como una urbe sin barreras. Más de cinco siglos después, continuamos dando pasos para ser una ciudad realmente accesible para todas las personas”, asegura el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, quien ha hecho de la accesibilidad uno de los ejes de su acción de Gobierno.

En los últimos años, el Consistorio ha logrado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales en esta materia. El más reciente, el premio de la Fundación Tecnología Social (Funteso) en la categoría de Ciudad Accesible. Antes llegaron, entre otros, el Premio CERMI, concedido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y, de manera especial, el Access City Award (Premio Ciudad Europea de Accesiblidad), la más importante distinción de la Unión Europea en materia de accesibilidad universal y discapacidad. “Estos reconocimientos ratifican el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de manera transversal en materia de inclusión y nos animan a seguir avanzando en la misma senda, con mayor determinación si cabe”, comenta el alcalde.

Accesibilidad es un concepto muy amplio, que desde La Laguna se aborda de forma integral, atendiendo por igual la movilidad física y la discapacidad psíquica y sensorial, con el fin de favorecer la participación de cualquier persona en la vida del municipio. Pero uno de los factores imprescindibles es el referente a la adaptación de espacios públicos y la eliminación de barreras, y es ahí donde el área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, que encabeza el concejal Ángel Chinea, tiene una ardua tarea por delante.

“Queda un enorme trabajo por hacer, pero también hemos avanzado muchísimo”, asegura Ángel Chinea. “La accesibilidad ya es un tema socialmente aceptado y ese es quizá el mayor logro, porque la ciudadanía entiende que es necesario afrontar obras que faciliten la vida de las personas con movilidad reducida”. El concejal sostiene que “la lista de tareas es interminable: desde la ampliación de aceras a la reubicación de mobiliario urbano como papeleras, bancos o ‘mupis’ y de elementos como farolas y alcorques, rebaje de bordillos, sustitución de escalones por rampas, colocación de barandillas… Son acciones quizá poco llamativas, pero su importancia es vital, y estamos llegando a todos los espacios: desde edificios públicos a colegios, iglesias, parques o centros ciudadanos. Por eso el servicio de mantenimiento de espacios públicos cuenta con un personal exclusivo para la reparación y conservación de las calles del casco”.

La continuación en el proceso de peatonalización en el callejero del centro histórico, con las últimas actuaciones en las calles Rodríguez Moures y Juan de Vera, en los que se ha invertido casi medio millón de euros, o renovación de todo el acerado de la Avenida Leonardo Torriani, con un presupuesto de casi 480.000 euros, dan buena cuenta de la voluntad municipal de seguir ganando espacios para la ciudadanía.

“En otras ocasiones atendemos solicitudes particulares de personas con algún tipo de discapacidad que tienen dificultades en su rutina diaria, y con los técnicos del área los acompañamos para comprobar qué obstáculos encuentran en la vía pública y cómo podemos establecer lo que se conoce por itinerarios accesibles”.

Chinea se muestra particularmente satisfecho con una de las actuaciones llevadas a cabo en El Cardonal. “En el centro escolar habilitamos una nueva rampa y ampliamos el acerado, para contribuir al proyecto de baloncesto inclusivo, que promueven el área de Bienestar Social y la Fundación Club Baloncesto Canarias, facilitando el acceso en silla de ruedas. Y de manera genérica hemos intervenido en el barrio, sobre todo en las avenidas principales”, explica.

Las actuaciones más recientes se reparten entre Valle de Guerra, Tejina, La Verdellada, Las Mercedes, Las Gavias, Princesa Yballa, el barrio de La Candelaria y su entorno, Taco y La Cuesta… “Tratamos de llegar a todos los rincones del municipio, aunque nuestros medios son limitados, y también nos encontramos con el problema de que muchas veces terminamos una obra y al poco tiempo las aceras vuelven a estar levantadas porque los vehículos aparcan encima”, se queja, haciendo un llamamiento a la concienciación ciudadana. No obstante, desde el área se continúa priorizando estas actuaciones. En estos momentos se acomete la primera fase del proyecto de mejora del adoquinado del entorno de la céntrica plaza del Cristo, donde se han ampliado aceras, adaptado los alcorques y eliminado unos bolardos de gran tamaño que provocaban continuos tropiezos de los peatones.

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Las obras en materia de accesibilidad no se limitan al viario urbano. Hay otro tipo de intervenciones igualmente necesarias que pueden pasar desapercibidas, pero resultan de suma importancia: el acceso a zonas de ocio como las piscinas naturales del litoral lagunero, galardonadas con la Bandera Azul. Ángel Chinea, que a su vez es responsable del área de Playas y Piscinas, asegura que “cuando el Ayuntamiento ha sido premiado por su política de accesibilidad, también se ha reconocido el trabajo realizado en las zonas de baño, además de los servicios que se prestan para atender a las personas con movilidad reducida, como el uso de sillas anfibias. Todo cuenta”.