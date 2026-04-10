Persisten las carencias en la Intervención del Ayuntamiento de La Laguna: afrontó 2025 con la mitad del personal

La Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna advirtió en marzo de 2022 la falta de recursos que venía padeciendo. Se trata de un órgano relevante y cuya función es la fiscalización del gasto económico del consistorio. Cuatro años después, la situación continúa lejos de la deseada. «La dotación de personal sigue siendo insuficiente para abarcar el control efectivo y eficaz del 100% del presupuesto general», recoge el Informe Resumen Anual de Resultados del Control Interno realizado en 2025.

Los puestos ocupados el pasado año se situaron en un 53,3% de los establecidos, «lo que se sigue considerando claramente insuficiente para cumplir todos los requerimientos legales exigidos», sostuvo el interventor, José Isaac Gálvez, en el último pleno municipal al dar cuenta del referido resumen anual. El funcionario precisó que en 2026 se han incorporado dos técnicos de administración general, con lo que se logra «una mejora sustancial».

El informe contextualiza que «se ha puesto de relieve la innovación de la actividad de control interno que ha representado la puesta en marcha del régimen de fiscalización limitada previa en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos a partir del año 2019», así como «el necesario incremento de los trabajos de control financiero que tal novedad implica». Y remarca: «También se ha hecho hincapié [...] en que tal novedad lleva aparejada la necesidad de instaurar actuaciones, técnicas y procedimientos (como la auditoría en sus diversas vertientes) que no se han implantado en el ámbito de control interno».

Procesos selectivos

Preguntado este viernes al respecto, el grupo de gobierno indicó en su descargo que se ha reforzado la plantilla y que se encuentran en marcha los procesos selectivos para seguir incrementando «el personal en general en los distintos departamentos».

El resumen anual recuerda lo ocurrido en marzo de 2022, cuando se informó durante el pleno de la situación de insuficiencia de medios. En aquella ocasión fue una interventora accidental quien manifestó que se producían esas carencias y que el Área de Recursos Humanos había desoído las peticiones planteadas para resolver el problema. «Hemos pedido incesantemente desde hace mucho tiempo medios, especialmente de personal, a Recursos Humanos», lamentó. «Se solicitaron por parte del interventor anterior y nunca lo han hecho. No he visto una respuesta por parte de Personal para dotar de medios y poder realizar las funciones que legalmente tenemos que ejecutar», relató la funcionaria.

¿Cuál es la situación del pasado año en cifras? El informe de 2025 plantea que se incrementó «levemente» el número de efectivos en Intervención y que se contó con 8 de los 15 que contempla la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). «Desde este órgano interventor se ha reiterado la conveniencia de continuar incrementando los recursos económicos, técnicos-informáticos y humanos, dirigidos al reforzamiento de las funciones de control financiero», remarca el documento.

Modificación de la RPT

«Para continuar en esta línea es necesario que, al menos, se doten todos los puestos y se realice la modificación de la RPT que, desde el Área de Hacienda y Servicios Económicos, se ha propuesto con urgencia y en repetidas ocasiones, para llevar a cabo el control interno de manera eficaz», se plantea en un informe en el que también se destaca que la falta de los medios «ha obligado al equipo hasta el año 2023 a estar centrado en el ejercicio de la función interventora y control financiero no planificable sin posibilidad material de iniciar las funciones de control financiero planificable».