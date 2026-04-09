Viviendas del Estado para alquiler asequible: La Laguna quiere reforzar su parque público

La compleja situación de la vivienda marcó este jueves uno de los principales asuntos del pleno del Ayuntamiento de La Laguna. El objetivo: incorporar inmuebles estatales de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y de la entidad pública empresarial Casa 47 (antigua Sepes) al parque público de vivienda. Así, y para contar con más casas sociales y asequibles, se insta al Gobierno de Canarias a que realice las acciones necesarias para hacerlo posible.

Presentada inicialmente por Drago, la iniciativa fue enmendada por el grupo de gobierno (PSOE-CC) y votada a favor por todas las formaciones políticas con representación en el salón de plenos. «La ampliación del parque público y asequible requiere la movilización coordinada de todos los niveles de la Administración», contextualiza el documento aprobado, en el que también se afirma que la legalidad vigente cuenta con procedimientos específicos «para la cesión, uso o puesta a disposición de bienes inmuebles».

«Resulta oportuno promover un marco de colaboración que permita identificar, evaluar y, en su caso, movilizar aquellos activos estatales que puedan destinarse a políticas públicas de vivienda, siempre dentro de la legalidad vigente y evitando generar expectativas no ajustadas a la realidad jurídica o técnica», recoge el acuerdo. Y es ahí donde se encuadran las decisiones adoptadas en la sesión.

Análisis técnico y jurídico

La primera de ellas es la de instar al Gobierno de Canarias, «en el marco de sus competencias en materia de vivienda», a realizar «un análisis técnico y jurídico exhaustivo» del parque de viviendas y otros activos inmobiliarios de titularidad estatal gestionados por Sareb y por la entidad pública empresarial Casa 47 en Canarias, con especial atención a los ubicados en La Laguna. El objetivo es el de «determinar su situación jurídica, estado de conservación y potencial aptitud para su incorporación a políticas públicas de vivienda».

Además, se pide al Ejecutivo regional que, una vez que se lleve a efecto el citado análisis y en base a sus conclusiones, promueva los instrumentos de colaboración interadministrativa oportunos con la Administración General del Estado y, en su caso, con las entidades gestoras correspondientes, «orientados a la movilización efectiva de aquellos inmuebles que resulten jurídicamente viables y técnicamente aptos para su destino a vivienda protegida o alquiler asequible».

Se une a lo anterior que se garantice la participación de los ayuntamientos afectados en el diseño y ejecución de esos instrumentos de colaboración, así como que se facilite que entidades públicas municipales competentes en materia de vivienda –como es el caso de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (Muvisa)– puedan asumir tareas de gestión, intermediación o puesta a disposición de viviendas conforme a criterios de interés social.

Otras posibilidades

En el marco de esos instrumentos de colaboración, el consistorio lagunero también llama al Gobierno de Canarias a que priorice la incorporación al parque público de vivienda de aquellos inmuebles que estén en condiciones de uso inmediato o cuya rehabilitación presente viabilidad técnica y económica acreditada. Se intenta conseguir, de esa manera, su efectiva puesta a disposición en el menor plazo posible y evitar que se generen expectativas que no puedan materializarse a corto plazo.

«Instar al Gobierno de Canarias a que, en coordinación con la Administración General del Estado, continúe impulsando medidas estructurales de ampliación del parque público de vivienda, incluyendo la promoción de vivienda protegida, la movilización de vivienda vacía, la colaboración con entidades del tercer sector y el desarrollo de suelo público destinado a alquiler asequible», fija el último acuerdo.