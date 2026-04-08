Primer paso para peatonalizar la calle Anchieta, en La Laguna, junto al instituto Cabrera Pinto

El Ayuntamiento de La Laguna da los primeros pasos para peatonalizar o restringir el tráfico en la calle Anchieta a su paso por el instituto Cabrera Pinto, es decir, en el tramo comprendido entre Juan de Vera y Rodríguez Moure. Se trata de una vía ubicada en pleno casco histórico y que discurre entre los dos edificios en que está dividido el centro docente. Su corte permitiría cohesionar el espacio, aunque también entrañaría una interrupción de la circulación en una de las escasas calles que dan la posibilidad de atravesar la ciudad histórica sin necesidad de rodeos.

Esa acción en materia de movilidad se une a otra relevante: se están analizando cierres parciales en la parte superior de la calle Airam, que da acceso al colegio Camino de La Villa. El concejal lagunero de Movilidad, Domingo Galván, explica que las iniciativas se desarrollan en el marco de los Foros Stars, que buscan «medidas para facilitar el acceso a los centros educativos con garantías de seguridad y de la manera más sostenible posible». Para esas propuestas se cuenta con la participación de los centros educativos, la Policía Local, la Dirección General de Tráfico, personal técnico municipal, representantes políticos y otras entidades vinculadas a la movilidad sostenible.

«En el entorno del IES Cabrera Pinto se trabaja en la posible peatonalización o restricción del tráfico en el tramo de la calle Anchieta que conecta los dos edificios del centro», expresa Galván, que añade que ya se han desarrollado acciones puntuales en esa línea, como la llevada a cabo durante la Semana Europea de la Movilidad, «sin incidencias destacables».

Camino de La Villa

Por otro lado, el concejal hace referencia a la autorización de cierres parciales de la vía de acceso al colegio del Camino de La Villa, «con el objetivo de mejorar la seguridad y favorecer que el alumnado pueda desplazarse de forma más autónoma». Y es que este segundo centro docente tiene estudiantes con «necesidades específicas de movilidad», lo que requiere «un análisis más detallado para compatibilizar estas medidas con el acceso del transporte adaptado», detalla el edil.

Los pasos que se han dado son los primeros y marcan el camino a seguir. Es por ello que Galván puntualiza que estas actuaciones se encuentran en una fase de estudio y valoración, «sin que exista en este momento un proyecto definido ni dotación presupuestaria». También indica que se trata de propuestas surgidas del trabajo conjunto con las comunidades educativas y que posteriormente pasan por los correspondientes filtros técnicos.

El edil nacionalista destaca que paralelamente se están estudiando otras soluciones en distintos entornos escolares, como la mejora de los accesos peatonales desde aparcamientos disuasorios cercanos o la ampliación de espacios peatonales. El objetivo último, afirma Domingo Galván, es avanzar «hacia un modelo de movilidad más seguro, ordenado y sostenible en La Laguna».