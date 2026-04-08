La Laguna y Teidagua mejoran la evacuación de aguas pluviales en Taco para prevenir posibles inundaciones

La calle San Miguel, ubicada en el barrio de Taco, está siendo objeto de varias intervenciones por parte del Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua, cuyo fin principal es poner solución a los problemas de evacuación de aguas pluviales que se vienen registrando durante episodios de precipitaciones intensas.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, visitó este martes la vía intervenida junto al concejal de Obras del Consistorio, Ángel Chinea, y el director gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, para comprobar el avance de las obras y conversar con vecinos y vecinas del entorno sobre las mejoras que percibirán al término de estas actuaciones, que tendrán un coste cercano a los 40.000 euros.

Luis Yeray Gutiérrez remarcó la necesidad de este proyecto “que fue un compromiso que adquirimos a principios de mandato con la propia ciudadanía de la zona, que venía advirtiendo algunas incidencias durante episodios de lluvias persistentes. Si atendemos a las previsiones climáticas, estos fenómenos adversos serán cada vez más habituales, por lo que debemos dar pasos decididos en materia de adaptación y mitigación”.

En esta línea también se manifestó Chinea, el cual recordó que “durante este mandato se están abordando obras similares y otras de mayor calado, como las de encauzamiento concluidas en la calle Santa Gemma Galgani o las nuevas infraestructuras hidráulicas previstas para el barranco de la Carnicería, que eliminarán de manera definitiva una zona declarada como inundable en el Plan de Evacuación y Gestión de Riesgos del municipio”.

Por último, Braulio Domínguez señaló que “estas labores se enmarcan dentro del Plan de Inversiones de Teidagua, cuyo objetivo principal es la mejora continua de las infraestructuras de pluviales en todo el municipio. El plan busca minimizar los puntos sensibles de la red y garantizar un drenaje eficiente que proteja tanto el espacio público como las propiedades privadas de los vecinos y vecinas”.

La obra de la calle San Miguel contempla dos intervenciones fundamentales. En primer lugar, se procederá a la instalación de nuevos imbornales en las calles San Luis, El Sol y la ampliación de los sistemas existentes frente al edificio de la Tenencia de Alcaldía de Taco, con el propósito de optimizar la recogida del agua de lluvia que desciende hacia la calle San Miguel, evitando así la acumulación de caudales que provocan los anegamientos.

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En segundo lugar, se llevará a cabo la mejora y ampliación del colector de pluviales existente que desagua hacia el barranco. Esta actuación permitirá aumentar significativamente la capacidad de evacuación del agua, reduciendo de manera considerable el riesgo de que se produzcan nuevas inundaciones en la zona.