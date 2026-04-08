La Laguna refuerza la promoción de hábitos saludables con una nueva edición de la Semana de la Salud

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las concejalías de Sanidad y Drogodependencias, impulsa una nueva edición de la Semana de la Salud, una iniciativa que se consolida en el municipio como un espacio de encuentro para la promoción del bienestar y la concienciación sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables.

El concejal de Sanidad, Domingo Galván, subraya que “la salud es una cuestión que va más allá de la atención sanitaria y que tiene mucho que ver con la prevención y con las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Acercar este tipo de acciones a los barrios permite que la ciudadanía tenga más herramientas para cuidarse y mejorar su calidad de vida”.

Por su parte, el concejal de Drogodependencias, Sergio Eiroa, destaca que “trabajar la salud desde una perspectiva integral es fundamental. No solo hablamos de prevenir enfermedades, sino también de fomentar el bienestar emocional, la educación en hábitos saludables y la concienciación sobre conductas que pueden afectar a la salud, especialmente entre la población más joven”.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, pone en valor “la implicación activa de los distintos colectivos del municipio, que han vuelto a demostrar su compromiso con iniciativas que mejoran la calidad de vida en nuestros pueblos y barrios”. En este sentido, destaca que “la colaboración entre asociaciones vecinales, entidades sociales y recursos comunitarios ha sido clave para acercar la Semana de la Salud a la ciudadanía desde una perspectiva cercana, participativa y adaptada a la realidad de cada distrito”.

En coordinación con los centros de salud y diversas entidades, durante estos días se llevarán a cabo actividades, talleres y acciones de prevención dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de fomentar una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud desde edades tempranas y promover estilos de vida más saludables.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya González, señala que “este tipo de iniciativas permiten reforzar el trabajo que se realiza desde el sistema sanitario, acercando la promoción de la salud a la ciudadanía y fomentando la implicación de distintos agentes en el cuidado individual y colectivo”.

La programación se desarrollará en distintos espacios del municipio, concretamente en la Plaza del Cristo, así como en Taco, Tejina, Finca España y La Cuesta, configurando una propuesta descentralizada que busca acercar la promoción de la salud al conjunto de la población.

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Con esta iniciativa, La Laguna continúa reforzando su compromiso con la promoción de la salud desde una perspectiva cercana, participativa y adaptada a la realidad de sus pueblos y barrios, consolidando una programación que sigue creciendo año tras año.