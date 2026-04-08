La Laguna presenta ‘Gotaleta’, un proyecto que une educación, cultura y salud infantil

El Ayuntamiento de La Laguna ha acogido este martes, 7 de abril, la presentación oficial del proyecto ‘El increíble viaje de Gotaleta’, una iniciativa educativa y cultural impulsada por el pediatra y divulgador científico Federico Gentile, que tiene como objetivo fomentar hábitos saludables desde la primera infancia.

El acto, celebrado en el Convento de Santo Domingo, reunió a público familiar y representantes institucionales, entre los que se encontraban el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, en torno a una propuesta que combina literatura, divulgación científica y puesta en escena, acercando la salud infantil de forma didáctica y emocional.

‘Gotaleta’ es un cuento ilustrado que narra el viaje de una gota de agua a través del cuerpo humano, convirtiéndose en una herramienta pedagógica que une rigor científico y sensibilidad narrativa para promover estilos de vida saludables entre los más pequeños.

Durante el encuentro, las personas asistentes pudieron disfrutar de un formato dinámico que incluyó conversación con el autor, momentos musicales y participación del público, generando un ambiente cercano y participativo en torno a la literatura y la imaginación.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valora la iniciativa impulsada por Federico Gentile, “que refleja el compromiso del municipio con la educación y la salud desde edades tempranas, utilizando la cultura como herramienta para llegar a las familias de una forma cercana y efectiva”.

Por su parte, el autor del proyecto, Federico Gentile, señaló que “‘Gotaleta’ nace con la intención de acercar la salud a los más pequeños desde la emoción y la creatividad, convirtiendo conceptos complejos en historias que puedan entender, disfrutar y recordar”. Además, quiso agradecer al Ayuntamiento de La Laguna su implicación en el desarrollo del proyecto y su apuesta por iniciativas educativas dirigidas a la infancia, en una ciudad con la que mantiene un vínculo muy especial y en la que recientemente ha abierto su primera clínica pediátrica, un centro especializado en el cuidado de la salud infantil.

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El cuento estará disponible en las bibliotecas municipales del municipio, facilitando su acceso a las familias y reforzando su vocación educativa y social. La presentación sirvió además para posicionar a La Laguna como punto de partida de esta iniciativa, que nace con vocación de crecimiento y de impacto en el ámbito educativo y social. Con este acto, el municipio continúa reforzando su apuesta por propuestas que integran educación, cultura y bienestar, acercando contenidos de calidad a las familias laguneras.