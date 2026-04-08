La Laguna y la Fundación C.B. Canarias dedican una jornada a la relevancia de la mujer en el mundo del deporte

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Foro Económico y Social, y la Fundación Club Baloncesto Canarias celebrarán este próximo viernes la II Jornada FES 2026 ‘Deporte y Mujer’, una propuesta que pretende seguir generando espacios de reflexión, diálogo y reconocimiento a figuras relevantes del deporte femenino que han realizado aportaciones destacadas en su modalidad.

La cita cuenta con la colaboración de la Fundación Club Deportivo Tenerife, el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) y la concejalía de Igualdad y LGBTI del Consistorio. La inscripción será gratuita y podrá formalizarse a través del formulario habilitado. El aforo previsto es limitado y ya se ha confirmado la asistencia de un centenar de personas.

Esta Jornada se abrirá oficialmente con la bienvenida a cargo del alcalde lagunero y presidente del FES, Luis Yeray Gutiérrez, y con la intervención de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar.

El primer edil lagunero destacó “el gran nivel de esta jornada, que traerá a la ciudad a mujeres referentes en distintas disciplinas, que nos ofrecerán su visión de cómo ha ido evolucionando el papel femenino en el mundo del deporte y los retos que aún quedan por lograr en ámbitos como la discapacidad o la inclusión de otros colectivos sociales”.

Por su parte, el presidente del OAD, Badel Albelo, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para seguir avanzando en igualdad: “las instituciones públicas debemos garantizar que el deporte en todos los municipios sea siempre un espacio inclusivo, equitativo y accesible para todas. Jornadas como esta ponen en valor el talento femenino y refuerzan nuestro compromiso con la igualdad real en todos los ámbitos deportivos”.

Asimismo, el edil de Igualdad, Dailos González, recalcó “el papel que asume hoy en día el deporte como escuela de valores y un motor de cohesión para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Toda la sociedad debe poner el foco en el esfuerzo de tantas mujeres que han derribado barreras dentro de este ámbito, pero también en los logros que aún nos quedan por conquistar”.

En último término, el director técnico del FES, Jordi Bercedo, expuso los detalles y la agenda de esta jornada, que se iniciará con la primera mesa de debate protagonizada por la futbolista Natalia Ramos y la jugadora de baloncesto Laura Herrera, todo ello moderado por la periodista Fátima Febles. En la segunda mesa tomarán la palabra Judit Rolo (natación) y Omaira Perdomo (voleibol), acompañadas por Paula Claverie, directora de proyectos de la Fundación C.B. Canarias.

María Goretti Domínguez (coeducación) y Yanira Pérez (tiro con arco) protagonizarán la tercera mesa, bajo la moderación de la periodista Natacha Llanera. La cuarta y última sesión contará con Tere Linares (atletismo) y Natalia Kvas (voleibol), con la moderación de la periodista Asún Hernández.

Seguidamente, y previo al acto de clausura, se celebrará una mesa redonda a cargo de Santiago Cacho, presidente de la Fundación C.B. Canarias y miembro de la Comisión Permanente del FES La Laguna. El cierre musical lo protagonizará la cantante Udine. La jornada estará en todo momento conducida por Alejandro Conrado.

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Esta será la tercera jornada coorganizada por el FES de La Laguna y la Fundación C.B. Canarias. La primera tuvo lugar en febrero de 2024 bajo el título ‘Las enfermedades raras, un desafío constante’, mientras que la segunda se celebró en abril de 2025 con la denominación ‘El racismo y la xenofobia en el deporte y la sociedad’.