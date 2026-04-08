La Laguna completa en 24 horas todas las plazas para 'Documenta', el nuevo programa de visitas a los archivos históricos de la ciudad

La Laguna ha cubierto, en apenas 24 horas, todas las plazas disponibles para 'Documenta', el nuevo programa municipal gratuito de visitas interpretativas a cuatro grandes archivos históricos de la ciudad Patrimonio Mundial. La extraordinaria respuesta ciudadana confirma el interés creciente por el patrimonio documental lagunero, un legado único en Canarias y que constituye el mayor, más antiguo y diverso ecosistema documental del Archipiélago.

La primera visita tendrá lugar este viernes, 10 de abril, en el Archivo Histórico Municipal, donde las personas inscritas podrán conocer, de primera mano, algunos de los documentos esenciales para comprender la evolución social, política, económica y cultural de Tenerife, desde el siglo XV hasta la actualidad. El programa continuará durante los meses de abril, mayo y junio, con sesiones guiadas por especialistas de cada una de las instituciones participantes.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destaca la acogida “abrumadora y profundamente significativa” de una iniciativa que “no es solo un recorrido por archivos, sino una herramienta de mediación patrimonial que abre espacios tradicionalmente reservados a especialistas y los convierte en lugares vivos, accesibles y compartidos. Que las más de 150 plazas disponibles se hayan agotado en un solo día demuestra que la ciudadanía quiere comprender su memoria documental y conocer cómo se construye, se conserva y se interpreta”.

Cordobés recuerda que 'Documenta' se enmarca en las recomendaciones de la UNESCO, que consideran la documentación histórica como parte esencial del Valor Universal Excepcional de los sitios Patrimonio Mundial, y subraya que “La Laguna está dando un nuevo paso en esa dirección, reforzando su compromiso con la transparencia, la educación patrimonial y la participación ciudadana”.

El historiador y divulgador Néstor Verona, coordinador y guía de las visitas, explica que las sesiones se desarrollan en horario de mañana porque es la manera de poder contar con la presencia de personal técnico y especialistas, lo que permite que las personas participantes puedan observar los procesos reales de trabajo, conservación y gestión documental. “No se trata solo de mostrar documentos, sino de explicar cómo se cuidan, se catalogan, se restauran y qué papel desempeñan en la investigación histórica y en la toma de decisiones públicas”.

Verona añade que el formato de grupos muy reducidos, de solo 12 personas por sesión, responde tanto a criterios de conservación, como a la voluntad de ofrecer una experiencia rigurosa y cercana. “Los archivos históricos son espacios delicados, con fondos de enorme valor patrimonial. Para garantizar una visita segura, respetuosa y realmente formativa, es imprescindible trabajar con grupos pequeños, que permitan una interacción directa con los especialistas y una observación detallada de las piezas seleccionadas”.

El proyecto cuenta con la colaboración del Archivo Histórico Municipal, el Archivo Histórico Diocesano, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y el Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna, instituciones que abrirán sus fondos para acercar a la ciudadanía documentos que narran la conquista, el reparto de tierras, la evolución urbana, la vida, la actividad científica y la historia intelectual del Archipiélago a lo largo de más de cinco siglos.

Capital documental de Canarias

Documenta forma parte del programa del año del patrimonio documental lagunero, una apuesta estratégica de la Concejalía de Patrimonio Cultural para poner en valor un ingente legado archivístico que convierte a La Laguna en la capital documental de Canarias.

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Con esta iniciativa, La Laguna reafirma su vocación de ciudad que protege, interpreta y comparte su memoria, entendiendo que los documentos no son solo piezas del pasado, sino herramientas fundamentales para comprender el presente y construir un futuro más informado, consciente y conectado con su identidad.