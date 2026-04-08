La Laguna acoge este sábado la novena edición de la Feria del Voluntariado

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna celebrará este próximo sábado, 11 de abril, la IX Feria de Voluntariado en la céntrica plaza de La Catedral. La cita, que se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00 horas, ofrecerá un espacio de encuentro destinado a poner en valor el trabajo desinteresado de las personas y entidades del sector y a fomentar una mayor implicación de la ciudadanía en este tipo de iniciativas sociales.

La concejala del Área, María Cruz, detalló que “la jornada reunirá a medio centenar de asociaciones y colectivos que trabajan en el municipio, que darán a conocer sus proyectos, compartirán experiencias y ofrecerán información a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en el mundo del voluntariado. Además, durante el evento se desarrollarán talleres y actividades dirigidas a todos los públicos, generando una dinámica enriquecedora de intercambio de experiencias e impresiones entre organizaciones y visitantes”.

Esta novena edición de la Feria se presenta como una oportunidad para descubrir cómo contribuir al bienestar de la comunidad a través de la participación activa. Por ese motivo, desde el Ayuntamiento de La Laguna se destaca que el voluntariado constituye una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social, fomentar valores como la solidaridad y generar espacios de aprendizaje y crecimiento personal.

Durante el evento, las personas asistentes podrán participar de manera gratuita en actividades informativas, dinámicas y encuentros con organizaciones, así como conocer de primera mano las distintas áreas en las que pueden colaborar.

María Cruz aprovechó la ocasión para invitar a toda la ciudadanía lagunera y tinerfeña a formar parte de iniciativa y recordó que “el voluntariado no solo es una forma de ayudar a los demás, también abre puertas a nuevas oportunidades, experiencias y aprendizajes que enriquecen tanto a nivel personal como colectivo”.

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Las entidades participantes serán AFATE, Cuevita de los Ortega, +Familia, SOS Felina, Pequeño Valiente, Difusiones y Rescates 4 Patas, Sonrisas Canarias, Arrima la Pata, FASICAN, ATELSAM, Tenerife Isla Solidaria, Fundación Sonsoles Soriano, AFITEN, ASPERCAN, Médicos del Mundo, Mercedes Machado, Tenerife por la Bici, APANATE; PROMEMAR, ATEM, Scout Aguere, CANBIA, Cibervoluntarios, ASOCIDE, Plena Inclusión, Cruz Roja, Solidaria de Corazón, Equidades, Nuevo Futuro, Flor de Mayo, ONCE, Corazón y Vida, ATAMÁN, Fundación Hospitalarias Tenerife, ADACEA, Oliver Mayor, ASINLADI, AHETE, Superacció, COPILE, Parkinson Tenerife, Ámate, Cáritas, KAUA, AECC, FUNCASOR, Nankurunaisa, Protección Civil, Oficina del Voluntariado y Rumberos FM.