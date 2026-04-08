Jéssika Rojano dedica su nuevo espectáculo a los incomprendidos en el Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna acoge este miércoles, 8 de abril, a las 20:30 horas, el nuevo espectáculo de la humorista Jéssika Rojano, ‘Ultraperiférica’. Con esta nueva propuesta, Rojano trata de convertir esa sensación tan habitual de no encajar en un lugar, en algo divertido. Con honestidad y un marcado estilo directo y personal, la guionista y cómica de origen venezolano hablará sobre la identidad cultural, el acento, la situación política actual y contradicciones de la vida cotidiana.

Para Rojano, esta novedosa propuesta aborda cómo se vive “al margen de un mapa, de la sociedad y de las expectativas” y está dirigida a “quienes sienten que nunca están exactamente donde se supone que deberían estar y han aprendido a reírse de ello”.

Noticias relacionadas

Sobre Jéssika Rojano

La guionista, humorista y actriz Jéssika Rojano (1984) se ha formado en disciplinas como el stand-up comedy, la interpretación, el teatro musical y el clown. Sus espectáculos se caracterizan por la creación de espacios que den visibilidad al humor femenino y la exploración de la identidad cultural. Además, ha sido cofundadora y presentadora del festival ‘Calladitas estáis más guapas’, que obtuvo el Premio al Mejor Espectáculo de Comedia de Teatre Barcelona en 2020.