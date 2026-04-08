Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeCanón en el anexo del Cabildo de TenerifeAlto al fuego en IránCeladores de la CandelariaImágenes de la misión Artemis IIDeclaración de la Renta Canarias
instagramlinkedin

Jéssika Rojano dedica su nuevo espectáculo a los incomprendidos en el Teatro Leal

La cómica abordará temas como la identidad cultural o el acento en clave de humor.

Cartel del espectáculo 'Ultraperiférica', de Jéssika Rojano.

Cartel del espectáculo 'Ultraperiférica', de Jéssika Rojano. / El Día

El Día

El Día

El Teatro Leal de La Laguna acoge este miércoles, 8 de abril, a las 20:30 horas, el nuevo espectáculo de la humorista Jéssika Rojano, ‘Ultraperiférica’. Con esta nueva propuesta, Rojano trata de convertir esa sensación tan habitual de no encajar en un lugar, en algo divertido. Con honestidad y un marcado estilo directo y personal, la guionista y cómica de origen venezolano hablará sobre la identidad cultural, el acento, la situación política actual y contradicciones de la vida cotidiana.

Para Rojano, esta novedosa propuesta aborda cómo se vive “al margen de un mapa, de la sociedad y de las expectativas” y está dirigida a “quienes sienten que nunca están exactamente donde se supone que deberían estar y han aprendido a reírse de ello”.

Noticias relacionadas

Sobre Jéssika Rojano

La guionista, humorista y actriz Jéssika Rojano (1984) se ha formado en disciplinas como el stand-up comedy, la interpretación, el teatro musical y el clown. Sus espectáculos se caracterizan por la creación de espacios que den visibilidad al humor femenino y la exploración de la identidad cultural. Además, ha sido cofundadora y presentadora del festival ‘Calladitas estáis más guapas’, que obtuvo el Premio al Mejor Espectáculo de Comedia de Teatre Barcelona en 2020.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Santa Cruz de Tenerife abre el plazo de inscripción de los viajes 'casi' gratuitos para mayores de 60 años
  3. Colapso en la TF-5 con colas desde la salida de Santa Cruz hasta el aeropuerto de Tenerife Norte
  4. Los caravanistas recurren el veto a estacionar en La Jaca, en Arico
  5. Rescatada tras diez horas herida en el suelo sin poder pedir ayuda en Tenerife
  6. El Romano José Fouto apunta al lleno el domingo
  7. La sanidad canaria planea fichar al exdirector de San Juan de Dios para dirigir la Atención Primaria en Tenerife
  8. Los bocadillos de Tenerife que arrasan en la isla y destacan por su cantidad de relleno: 'Un bocadillo de casi un kilo

Jéssika Rojano dedica su nuevo espectáculo a los incomprendidos en el Teatro Leal

Jéssika Rojano dedica su nuevo espectáculo a los incomprendidos en el Teatro Leal

La Laguna y la Fundación C.B. Canarias dedican una jornada a la relevancia de la mujer en el mundo del deporte

La Laguna y la Fundación C.B. Canarias dedican una jornada a la relevancia de la mujer en el mundo del deporte

La Laguna refuerza la promoción de hábitos saludables con una nueva edición de la Semana de la Salud

La Laguna refuerza la promoción de hábitos saludables con una nueva edición de la Semana de la Salud

La Laguna completa en 24 horas todas las plazas para 'Documenta', el nuevo programa de visitas a los archivos históricos de la ciudad

La Laguna completa en 24 horas todas las plazas para 'Documenta', el nuevo programa de visitas a los archivos históricos de la ciudad

Participa en el sorteo de EL DÍA y vive el partido La Laguna Tenerife contra Bàsquet Girona desde las gradas

La Laguna y el Cabildo presentan el II Programa de Voluntariado Ambiental para implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno

La Laguna y el Cabildo presentan el II Programa de Voluntariado Ambiental para implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno

La Laguna aprueba el gasto de 1,7 millones para la renovación de los uniformes y equipamientos de la Policía Local

La Laguna aprueba el gasto de 1,7 millones para la renovación de los uniformes y equipamientos de la Policía Local

La Laguna lleva el Mes del Libro a las aulas con actividades educativas y la presentación de tres nuevas publicaciones

La Laguna lleva el Mes del Libro a las aulas con actividades educativas y la presentación de tres nuevas publicaciones
Tracking Pixel Contents