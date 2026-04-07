La Laguna lleva el Mes del Libro a las aulas con actividades educativas y la presentación de tres nuevas publicaciones

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Educación y Juventud, impulsa con motivo del Mes del Libro una amplia programación de actividades en los centros escolares del municipio durante todo el mes de abril, con propuestas que incluyen talleres, cuentacuentos, teatro y la presentación de tres nuevas publicaciones vinculadas al ámbito educativo y patrimonial.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subraya que “este programa responde a una apuesta clara por acercar la lectura a los centros escolares de La Laguna, no solo como herramienta educativa, sino también como vehículo para conocer y valorar nuestro entorno”.

La iniciativa se desarrolla con el objetivo de fomentar el hábito lector desde edades tempranas y acercar al alumnado contenidos que refuercen el conocimiento de su entorno, su historia y su identidad cultural.

El programa contempla la realización de cuentacuentos, representaciones teatrales, talleres de animación a la lectura, así como concursos y actividades educativas diseñadas para incentivar la creatividad, la imaginación y el interés por los libros entre los más jóvenes.

Además, en el marco de esta programación se han presentado tres libros que forman parte de esta apuesta por la divulgación educativa y cultural: 'Coloreando', 'Saber de Aguer'e e 'Historia y patrimonio cultural de San Cristóbal de La Laguna'.

La publicación 'Saber de Aguere' narra la historia de Fayna y Martín, dos escolares que, a través de un trabajo de clase, recorren los principales espacios patrimoniales del municipio, desde el casco histórico hasta enclaves naturales y costeros, descubriendo la riqueza cultural y paisajística de La Laguna mientras aprenden a valorarla.

Por su parte, 'Historia y patrimonio cultural de San Cristóbal de La Laguna ofrece una síntesis del desarrollo histórico del municipio, desde sus orígenes tras la conquista hasta su consolidación como enclave urbano de referencia, destacando su evolución social, económica y patrimonial a lo largo de los siglos.

Mientras, 'Coloreando' acerca estampas laguneras a los más pequeños de los centros escolares para que los pinten siguiendo las pautas indicadas.

Eiroa destaca que “a través de estas publicaciones y actividades, el alumnado puede descubrir la historia, el patrimonio y la identidad del municipio de una forma cercana y adaptada, reforzando el vínculo con su ciudad desde edades tempranas”.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Educación y Juventud refuerza su compromiso con la educación, la cultura y la promoción de hábitos saludables como la lectura, llevando los libros directamente a las aulas y consolidando la lectura como una herramienta clave para el aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado.