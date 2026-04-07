Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCadáver en TenerifeVisita del papa a Santa CruzMultas en CanariasCalendario escolarMisión Artemis II, en directo
instagramlinkedin

La Laguna lleva el Mes del Libro a las aulas con actividades educativas y la presentación de tres nuevas publicaciones

Sergio Eiroa resalta que durante todo el mes de abril se desarrollará un amplio programa de actividades en los centros escolares del municipio con motivo de la celebración del Día del Libro que incluye talleres, cuentacuentos o teatro.

Presentación de las actividades para el Mes del Libro en La Laguna.

Presentación de las actividades para el Mes del Libro en La Laguna. / El Día

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Educación y Juventud, impulsa con motivo del Mes del Libro una amplia programación de actividades en los centros escolares del municipio durante todo el mes de abril, con propuestas que incluyen talleres, cuentacuentos, teatro y la presentación de tres nuevas publicaciones vinculadas al ámbito educativo y patrimonial.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subraya que “este programa responde a una apuesta clara por acercar la lectura a los centros escolares de La Laguna, no solo como herramienta educativa, sino también como vehículo para conocer y valorar nuestro entorno”.

La iniciativa se desarrolla con el objetivo de fomentar el hábito lector desde edades tempranas y acercar al alumnado contenidos que refuercen el conocimiento de su entorno, su historia y su identidad cultural.

El programa contempla la realización de cuentacuentos, representaciones teatrales, talleres de animación a la lectura, así como concursos y actividades educativas diseñadas para incentivar la creatividad, la imaginación y el interés por los libros entre los más jóvenes.

Además, en el marco de esta programación se han presentado tres libros que forman parte de esta apuesta por la divulgación educativa y cultural: 'Coloreando', 'Saber de Aguer'e e 'Historia y patrimonio cultural de San Cristóbal de La Laguna'.

La publicación 'Saber de Aguere' narra la historia de Fayna y Martín, dos escolares que, a través de un trabajo de clase, recorren los principales espacios patrimoniales del municipio, desde el casco histórico hasta enclaves naturales y costeros, descubriendo la riqueza cultural y paisajística de La Laguna mientras aprenden a valorarla.

Por su parte, 'Historia y patrimonio cultural de San Cristóbal de La Laguna ofrece una síntesis del desarrollo histórico del municipio, desde sus orígenes tras la conquista hasta su consolidación como enclave urbano de referencia, destacando su evolución social, económica y patrimonial a lo largo de los siglos.

Mientras, 'Coloreando' acerca estampas laguneras a los más pequeños de los centros escolares para que los pinten siguiendo las pautas indicadas.

Eiroa destaca que “a través de estas publicaciones y actividades, el alumnado puede descubrir la historia, el patrimonio y la identidad del municipio de una forma cercana y adaptada, reforzando el vínculo con su ciudad desde edades tempranas”.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Educación y Juventud refuerza su compromiso con la educación, la cultura y la promoción de hábitos saludables como la lectura, llevando los libros directamente a las aulas y consolidando la lectura como una herramienta clave para el aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. El papa León XIV recorrerá varias calles de Santa Cruz de Tenerife para saludar a los vecinos
  3. La Aemet prevé lluvias ocasionales y temperaturas mínimas en descenso este lunes en Tenerife
  4. El tranvía de Tenerife sufre dos accidentes en una hora: dos turismos afectados, uno atravesado en la vía
  5. El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife no logra salvarse del derribo: el Colegio de Arquitectos acusa al Puerto de bloquear su reutilización
  6. El Teide resucita en Semana Santa: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pequeños terremotos en tres días
  7. La sumisión total que imponía el gurú en la secta desarticulada en Tenerife
  8. Recuperan un cadáver frente a la costa de Santiago del Teide

La Laguna y el Cabildo presentan el II Programa de Voluntariado Ambiental para implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno

La Laguna y el Cabildo presentan el II Programa de Voluntariado Ambiental para implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno

La Laguna aprueba el gasto de 1,7 millones para la renovación de los uniformes y equipamientos de la Policía Local

La Laguna aprueba el gasto de 1,7 millones para la renovación de los uniformes y equipamientos de la Policía Local

La Laguna lleva el Mes del Libro a las aulas con actividades educativas y la presentación de tres nuevas publicaciones

La Laguna lleva el Mes del Libro a las aulas con actividades educativas y la presentación de tres nuevas publicaciones

La Laguna inicia el plazo de presentación de candidaturas para el Premio Pedro Molina Ramos

La Laguna inicia el plazo de presentación de candidaturas para el Premio Pedro Molina Ramos

El Ayuntamiento de La Laguna inicia la próxima semana la adecuación del talud de la carretera de El Rosarito, en Valle Tabares

El Ayuntamiento de La Laguna inicia la próxima semana la adecuación del talud de la carretera de El Rosarito, en Valle Tabares

Red de bibliotecas para los barrios: La Laguna se marca el objetivo de crear al menos una por distrito

Red de bibliotecas para los barrios: La Laguna se marca el objetivo de crear al menos una por distrito

Inversión millonaria para modernizar el equipamiento de los agentes locales de La Laguna

Inversión millonaria para modernizar el equipamiento de los agentes locales de La Laguna

Las últimas procesiones de la Semana Santa dan paso a los preparativos de la visita del papa a Tenerife

Las últimas procesiones de la Semana Santa dan paso a los preparativos de la visita del papa a Tenerife
Tracking Pixel Contents