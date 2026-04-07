La Laguna inicia el plazo de presentación de candidaturas para el Premio Pedro Molina Ramos

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Foro Económico y Social, ha iniciado esta semana el plazo para presentar las diferentes candidaturas que optarán a la cuarta edición del Premio Pedro Molina Ramos, que recayó el año pasado en la figura del docente e investigador de la Universidad de La Laguna, Wladimiro Rodríguez Brito. El FES, a través de este galardón, pretende homenajear la trayectoria e incidencia de personas y entidades del sector primario.

El alcalde lagunero y presidente del Foro, Luis Yeray Gutiérrez, expuso que “este reconocimiento busca desde hace años ensalzar y poner en conocimiento del resto de la ciudadanía las aportaciones realizadas por parte de distintas personalidades y entidades que trabajan en favor de la agricultura o la ganadería, dos ámbitos profesionales que definen nuestra historia y nuestros orígenes”.

Las candidaturas se podrán presentar por la sede electrónica del Ayuntamiento o a través del enlace habilitado, hasta el próximo 6 de junio. Para cualquier duda o consulta, toda la información está disponible en la web del Consistorio.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta para otorgar este premio, destacan la dedicación y compromiso con el pasado, presente y futuro del sector primario lagunero, la contribución a la innovación y el desarrollo sostenible, el impacto en la comunidad local y la economía, o el respeto y la preservación del medio ambiente, entre otros aspectos relevantes para la industria.

La previsión es que, una vez se recojan todas las propuestas, se tomen en consideración por parte de la Comisión Permanente y, en el mes de junio, coincidiendo con el segundo pleno del año del Foro, se dé a conocer el nombre de la persona o entidad premiada. Ya en el mes de julio se desarrollará el acto de entrega de este galardón, coincidiendo con la clausura de la Feria Agroganadera de Tenerife FAGATE.

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Estos premios llevan por nombre a Pedro Molina Ramos, por ser una de las personas más importantes de la historia de la ganadería de Tenerife, con una extensa trayectoria profesional, que le llevó entre otros a ser el presidente de entidades como la Sociedad Cooperativa del Campo `La Candelaria´, Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos de Tenerife, la Federación Canaria de Arrastre de Ganado, la Federación Canaria de Desarrollo Rural, además de ser el primer vicepresidente del Foro Económico y Social de La Laguna.