La Laguna y el Cabildo presentan el II Programa de Voluntariado Ambiental para implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Medio Ambiente, y el Cabildo de Tenerife han presentado el II Programa Municipal de Voluntariado Ambiental 2026, una iniciativa que busca seguir implicando a la ciudadanía en la conservación del entorno y reforzar la corresponsabilidad en el cuidado del medio natural, cultural y etnográfico del municipio.

El programa da continuidad a una primera edición que logró movilizar a más de 1.400 personas en cerca de medio centenar de acciones desarrolladas en distintos puntos del municipio, consolidando una red de participación activa en defensa del territorio.

Durante la presentación, el concejal de Servicios Municipales y segundo teniente de alcalde, Fran Hernández, puso en valor el compromiso social existente en el municipio y la importancia de seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas. “Hoy podemos decir que estamos de enhorabuena en La Laguna. Poder contar con tantas personas y asociaciones comprometidas con la mejora del municipio es motivo de satisfacción y nos permite seguir avanzando hacia un modelo más sostenible”.

En esta nueva edición, el programa refuerza la formación del voluntariado, incorporando contenidos vinculados a la biodiversidad, el control de especies invasoras y metodologías que mejoran la calidad de las intervenciones y el conocimiento del entorno.

El concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, destacó que “los datos del pasado año avalan el éxito de este programa y nos empujan a seguir creciendo, ampliando la participación de entidades y el número de acciones destinadas a mejorar el medio ambiente y la biodiversidad del municipio”. Asimismo, explicó que esta segunda edición incorpora novedades como la capacitación técnica de las entidades, el impulso a la ciencia ciudadana y la mejora en la georreferenciación de las acciones.

En esta línea, el programa fomenta la implicación directa de la ciudadanía en el seguimiento de especies, el conocimiento del entorno y la mejora de la biodiversidad, tanto en espacios naturales como en entornos urbanos, acercando el voluntariado ambiental al día a día de vecinos y vecinas.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, subrayó que la implicación ciudadana es clave para avanzar en la conservación del entorno. “Nada de esto es posible sin la participación de la gente. Por eso hemos reforzado este programa, duplicando recursos y personal para seguir avanzando en la concienciación y llegar a colectivos, centros educativos y ciudadanía en general”, señaló.

Entre las líneas de actuación, se incluyen intervenciones en espacios naturales, recuperación de caminos tradicionales y acciones vinculadas al patrimonio etnográfico, reforzando el vínculo entre la ciudadanía y su entorno.

Por su parte, el director insular del Medio Natural, Pedro Millán, destacó la colaboración entre administraciones como uno de los pilares del programa. “Existe un nivel de colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna como pocas veces se ha dado, y eso explica también la buena respuesta de la ciudadanía y del tejido asociativo desde su puesta en marcha”, aseguró.

El programa se desarrollará a lo largo de todo el año con acciones formativas, iniciativas de ciencia ciudadana y actividades de sensibilización ambiental, incluyendo talleres y rutas en primavera, acciones en la costa en verano, actividades participativas tras el periodo estival y campañas de reforestación y recuperación del patrimonio en los últimos meses del año.

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La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, centros educativos y entidades que deseen formar parte de este programa, que además incorpora criterios de sostenibilidad en su desarrollo y promueve la participación activa como herramienta clave para la conservación del entorno.