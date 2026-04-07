El Ayuntamiento de La Laguna inicia la próxima semana la adecuación del talud de la carretera de El Rosarito, en Valle Tabares
El proyecto tendrá una duración aproximada de un mes y medio y se dividirá en dos fases para minimizar las molestias a la población del entorno.
La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna inició este lunes, 6 de abril, los trabajos de adecuación del talud de la carretera de El Rosarito, emplazada en Valle Tabares. Esta intervención se dividirá en dos fases de obra y se prolongará durante un mes y medio, aproximadamente, siempre y cuando se den las condiciones óptimas para el desarrollo de estas intervenciones.
El concejal responsable del Área, Ángel Chinea, explicó que “estas actuaciones serán similares a las que hemos acometido con éxito recientemente en el camino de La Degollada, centrando los esfuerzos en estabilizar el talud que linda con el aparcamiento y el tanatorio que se ubica frente a la Asociación Vecinal La Ratona”.
“Estos espacios llevan tiempo cerrados a la ciudadanía por precaución, ante riesgos por posibles desprendimientos, y más teniendo en cuenta las fuertes precipitaciones que hemos registrado en los últimos meses. De ahí que hayamos priorizado este proyecto, que se llevará a cabo con medios propios”, añadió el edil.
La primera fase consistirá en labores de contención a través de mallas y bulones de anclaje, lo cual conllevará el cierre de todo el aparcamiento de este entorno para poder acumular la maquinaria y el material de obra. En la segunda parte del proyecto, se liberará la mitad de esta zona de estacionamiento, ya que la malla estará colocada y se estará consolidando el talud, faltando únicamente la colocación de barreras de seguridad para la prevención y protección frente a cualquier desprendimiento de material desde la montaña.
Cabe recordar que esta carretera de El Rosarito, en Valle Tabares, ya fue objeto de una renovación integral por parte del Área de Obras en este mismo mandato, con una inversión total que superaba los 400.000 euros.
Como suele ser habitual en este tipo de trabajos, el Ayuntamiento de La Laguna ha puesto a disposición de la ciudadanía un teléfono de contacto (689 502 512) y un correo electrónico (incidenciasviaslalaguna@vias.es) para hacer llegar cualquier duda o incidencia relacionada con estas obras de mejora.
El Consistorio agradece de antemano la comprensión de los vecinos y vecinas del entorno y solicita la colaboración de los vehículos que transiten por este punto del municipio, siguiendo en todo momento las indicaciones de los operarios y la señalización instalada.
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