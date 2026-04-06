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Inversión millonaria para modernizar el equipamiento de los agentes locales de La Laguna

La Junta de Gobierno Local aprueba 1,7 millones para la compra de armas, chalecos antibala y vestimenta, entre otros elementos

Policía Local de La Laguna.

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El Día

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La Junta de Gobierno Local aprobó un gasto superior a 1,7 millones de euros para modernizar el equipamiento de la Policía Local de La Laguna mediante el suministro de nuevos uniformes, armas, placas, galones, chalecos antibala, cascos de protección, espray de autodefensa o vestimenta específica para motoristas.

La empresa que gane la licitación aportará, por un lado, material para el trabajo rutinario como chaquetas impermeables reversibles, camisetas, chalecos reflectantes, placas y otros distintivos, cazadoras polares, cuellos térmicos, gorras, pantalones, cinturones, polos o zapatos. También se incluye un apartado específico para las prendas y el calzado de motoristas, junto a 25 cascos integrales abatibles, que se unirán a los otros 40 que ya adquirió y distribuyó el Consistorio durante el pasado año.

En lo que se refiere al material de intervención y de defensa, destacan los 150 chalecos de protección policial antibala y de prevención ante heridas por arma blanca, grilletes, fundas, guantes anticorte, silbatos, uniformes, fundas y bolsas de transporte y espráis de autodefensa.

Los pedidos de suministro incluidos en esta contratación, que tendrá una duración de dos años (prorrogables otros dos), se tramitarán a través de una página web accesible que facilitará la propia empresa adjudicataria para realizar una gestión eficiente de las necesidades a cubrir, señala el Gobierno municipal.

El concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, destacó que este acuerdo se produce «gracias al esfuerzo que se viene realizando por parte del personal técnico y político de este Departamento durante el último año, dando así cumplimiento a uno de los principales compromisos que adquirimos durante este mismo mandato con los propios agentes».

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Albelo recordó que a estos avances hay que añadir otros hitos recientes como la reestructuración de la cadena de mando, la incorporación de agentes a una plantilla que cuenta ya con 212 efectivos o la ampliación del parque móvil con medios propios y a través de un convenio con el Cabildo, además de la contratación del servicio de taller, mantenimiento y reparación.

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