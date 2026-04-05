Las últimas procesiones de la Semana Santa dan paso a los preparativos de la visita del papa a Tenerife

Concluye la Semana Santa, llega la visita del papa León XIV. El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, recordó en la misa principal del Domingo de Resurrección que el viaje del pontífice a Canarias se encuentra cercana. «En dos meses estará entre nosotros en esta isla», manifestó el prelado nivariense durante su homilía en la Catedral. «Ha sido una Semana Santa previa a la visita del papa», resaltó también el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) de La Laguna, Juan Antonio Pérez, al hacer balance de la edición que culmina de esta celebración.

El cierre de la Semana Santa lagunera comenzó a las 9:00 horas en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, desde la que salió en procesión el Santísimo Cristo Resucitado, acompañado por la Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Cristo Resucitado. Ya a mediodía, en la Catedral, tuvo lugar la denominada ‘Solemne Misa Estacional’, a la que siguió una procesión hasta la parroquia de La Concepción y el acto de adoración a Jesús Sacramentado desde uno de los balcones de la torre de este templo.

Mensaje del obispo

El obispo defendió el «compromiso por el desarrollo integral de los pueblos y las naciones, por la paz duradera que nace de la justicia y, en definitiva, por el bien común», citando al papa León XIV. «La resurrección es el principio de la humanidad nueva; es la entrada en la verdadera tierra prometida, donde reina la justicia, la libertad y la paz», afirmó. Santiago también tuvo palabras para quienes «viven sin esperanza en un vacío existencial, en soledad o apegados a los bienes de este mundo que no llenan ni dan plenitud a nuestra vida».

Fue la última cita de unos días de procesiones y actos religiosos que se desarrollaron con menos contratiempos de los que inicialmente cabía prever cuando el Domingo de Pasión y el Viernes de Dolores no se pudieron desarrollar con normalidad las procesiones previstas. «La Cuaresma fue toda lluviosa, pero desde el Domingo de Ramos, y gracias a Dios, ha ido muy bien», opinó Juan Antonio Pérez. «Y, aparte, yo he visto más participación de público y de hermanos y cofrades; creo que ha estado bien», consideró el máximo responsable de las hermandades laguneras.

Pérez indicó que, una vez finalizada esta edición de la Semana Santa, ya se empieza a preparar la siguiente, que en el caso de la Ciudad de los Adelantados tendrá la particularidad de que se cumple el centenario de la Procesión Magna, en la que desfilan todos los pasos y cofradías. Asimismo, mostró la disposición de este colectivo para colaborar en lo que sea necesario en la visita del papa.