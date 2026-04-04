Vía libre al centro de día de mayores de Valle Jiménez, en La Laguna

El futuro centro de día de mayores de Valle Jiménez da un paso significativo. El Ayuntamiento de La Laguna ya tiene aprobado el proyecto modificado para la rehabilitación del inmueble –que era anteriormente un centro infantil–, por valor de algo más de 1,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El trabajo ha sido redactado por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Mediambiental Sociedad Anónima (Gesplan) y ahora se requiere la licitación de las obras.

La actuación se desarrollará en una parcela situada en el camino Los Pedregales, donde actualmente se levanta un edificio de dos plantas que, tras años en desuso, presenta un notable deterioro. La intervención contempla la reforma integral que se viene planteando desde hace años y su acondicionamiento para adaptarlo a un uso sanitario-asistencial. Para hacerlo posible, la partida consignada en el presupuesto de este año del Ayuntamiento de La Laguna es de 558.461 euros

La actuación la promueve el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento y no es nueva. Data al menos de 2008. «La creación de este centro va a suponer una mejora significativa de la atención a nuestros mayores de la zona de los Valles», manifiesta la concejala de Bienestar Social, María Cruz. «Gracias a este proyecto podremos transformar la antigua escuela infantil en un centro moderno, accesible y adaptado a las necesidades de las personas usuarias, con lo que ganamos un servicio muy necesario que viene siendo demandado desde hace años por la vecindad», añade.

Zonas de estancia

La futura instalación contará con diferentes salas de uso polivalente, zonas de estancia y espacios adaptados a las necesidades de las personas mayores. La intervención apuesta por conservar la estructura existente, manteniendo la doble altura como elemento de conexión entre plantas e incorporando un ascensor. Los espacios interiores se diseñarán para favorecer la estancia de los usuarios, con materiales cálidos, colores suaves y una mayor conexión visual con el exterior mediante la ampliación de huecos en fachada.

Entre las principales mejoras introducidas en el proyecto destacan el refuerzo de las condiciones de seguridad del edificio, especialmente en materia de evacuación y protección contraincendios. En este sentido, se estudiaron la incorporación de un sistema independiente de abastecimiento de agua para rociadores automáticos, así como la implantación de un sistema de almacenamiento energético mediante baterías que garantice el suministro eléctrico en situaciones de emergencia.

Además, el documento técnico elaborado por Gesplan actualiza el diseño a la normativa vigente y revisa el presupuesto conforme a los precios actuales del mercado, lo que permitirá una planificación más ajustada a la realidad económica. El objetivo último es que esta instalación, que no ha logrado salir adelante en los últimos años, finalmente pueda convertirse en una realidad y dar cumplimiento a esta demanda de los vecinos de este núcleo lagunero.