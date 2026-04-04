El nordeste de La Laguna consolida su Ruta de la Tapa tras superar las 4.000 degustaciones

La Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste ha finalizado con un balance positivo, consolidándose como una propuesta que ha contribuido a dinamizar la actividad en los pueblos y barrios de Tejina, Valle de Guerra, Punta del Hidalgo y Bajamar. En esta iniciativa participaron un total de 14 establecimientos, en la que se vendieron más de 4.000 tapas, confirmando la buena acogida por parte de la ciudadanía y del sector de la restauración.

La Laguna, a través de la concejalía de Comercio, impulsó esta acción en colaboración con FAUCA, la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial (LLZC) y Volcanic Xperience, en el marco de su estrategia para reforzar el comercio de proximidad y generar actividad económica en los distintos pueblos y barrios del municipio.

La concejal de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, destaca que “los datos de esta edición reflejan la buena respuesta que ha tenido la ruta, tanto por parte de los establecimientos como del público, que ha recorrido los distintos núcleos del nordeste”. En este sentido, añade que “esta iniciativa sigue cumpliendo su objetivo de generar actividad, atraer visitantes y apoyar al sector de la restauración en nuestros pueblos y barrios”.

Por su parte, el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, señala que “el balance es muy positivo, con una participación constante durante toda la ruta y un buen ambiente en los establecimientos participantes”. Asimismo, apunta que “esta propuesta permite seguir poniendo en valor la oferta gastronómica de la comarca y reforzar su atractivo”.

El representante de FAUCA, Abbas Moujir, subraya que “este tipo de iniciativas contribuyen de forma directa a dinamizar el tejido comercial, generando oportunidades para los negocios locales y fomentando el consumo en el entorno más cercano”. Además, destaca que “la colaboración entre las distintas entidades es fundamental para que estas acciones sigan creciendo”.

Por su parte, consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, explica que “la incorporación de producto local en este tipo de iniciativas permite reforzar el vínculo entre el sector primario y la restauración”. En esta línea, añade que “se trata de una oportunidad para seguir impulsando el consumo de producto de proximidad y poner en valor la calidad de nuestra gastronomía”.

La Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste se consolida como una herramienta eficaz para dinamizar la economía local, promover la gastronomía de la zona y reforzar la identidad de los distintos pueblos y barrios que forman parte del municipio.

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El Ayuntamiento de La Laguna continuará respaldando este tipo de iniciativas que contribuyen a fortalecer el comercio de proximidad y a proyectar la imagen del municipio como un destino diverso y dinámico.