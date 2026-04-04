La Laguna destina 400.000 euros a una nueva red de pluviales que evite inundaciones en la zona norte de Tejina

El Ayuntamiento de La Laguna invertirá 400.000 euros en la renovación de la red de pluviales en la zona norte de Tejina, con la finalidad de paliar los recurrentes problemas de inundación que se detectan especialmente en el Camino de la Costa. El área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad ha iniciado ya el expediente de esta actuación que saldrá próximamente a licitación.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna, Ángel Chinea, explica que estas obras, que tienen un plazo de ejecución estimado de cinco meses, “tienen como objetivo resolver un problema que se genera en un punto bajo del Camino de La Costa cada vez que se producen lluvias, y que durante este invierno, con las abundantes precipitaciones que han caído, se ha venido repitiendo con asiduidad, causando serias molestias a los vecinos de la zona”.

Ángel Chinea detalla que el núcleo de Tejina cuenta en la actualidad con una red de drenaje de pluviales deficiente, lo que hace que a ese punto del Camino de La Costa pueda llegar agua caída aguas arriba desde la carretera general TF-16, que comunica Tejina y Tacoronte.

La actuación tiene por objeto reducir al máximo estos problemas y para ello se diseña una red de pluviales que permita desviar la mayor cantidad de escorrentía posible hacia el vecino barranco de Las Cuevas, además de restituir de manera puntual aquellos servicios que pudieran verse afectados, como la red de abastecimiento y las canalizaciones eléctricas y telefónicas, entre otras.

Si bien las vías directamente afectadas por las obras serán las calles Marina González, Guillermo González, Camino de La Costa y el pasaje Ave María, el área de influencia de este proyecto es mucho mayor, puesto que abarca toda la cuenca vertiente que puede definirse y cuyas pluviales serán interceptadas, de manera que al punto bajo del Camino de La Costa llegará un caudal mucho menor.

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La ejecución de esta red hará posible que se vayan eliminando los imbornales que están conectados a la red de saneamiento de modo que se cumpla una de las prescripciones del Plan Hidrológico Insular. Las actuaciones contemplan la reposición del pavimento asfáltico en las zanjas y reposiciones puntuales de bordillos y aceras allí donde fueran afectadas por las obras.