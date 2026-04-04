Inician los trabajos de adecuación del talud de una carretera en Valle Tabares para evitar desprendimientos

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento La Laguna iniciará este próximo lunes los trabajos de adecuación del talud de la carretera de El Rosarito, emplazada en Valle Tabares.

Esta intervención se dividirá en dos fases de obra y se prolongará durante un mes y medio, aproximadamente, siempre y cuando se den las condiciones óptimas para el desarrollo de estas intervenciones, según ha anunciado este sábado el consistorio.

El concejal responsable del área, Ángel Chinea, explica en un comunicado que estas actuaciones serán similares a las que se han acometido en el camino de La Degollada, centrando los esfuerzos en estabilizar el talud que linda con el aparcamiento y el tanatorio que se ubica frente a la Asociación Vecinal La Ratona.

Zona objeto de obras. / E. D.

"Estos espacios llevan tiempo cerrados a la ciudadanía por precaución, ante riesgos por posibles desprendimientos, y más teniendo en cuenta las fuertes precipitaciones que hemos registrado en los últimos meses. De ahí que hayamos priorizado este proyecto, que se llevará a cabo con medios propios", añade el edil.

Trabajos

La primera fase consistirá en labores de contención a través de mallas y bulones de anclaje, lo cual conllevará el cierre de todo el aparcamiento de este entorno para poder acumular la maquinaria y el material de obra.

En la segunda parte del proyecto se liberará la mitad de esta zona de estacionamiento, ya que la malla estará colocada y se estará consolidando el talud, faltando únicamente la colocación de barreras de seguridad para la prevención y protección frente a cualquier desprendimiento de material desde la montaña.

La carretera de El Rosarito, en Valle Tabares, ya fue objeto de una renovación integral por parte del Área de Obras en este mandato, con una inversión total que superaba los 400.000 euros.

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El consistorio agradece de antemano la comprensión de los vecinos y vecinas del entorno y solicita la colaboración de los vehículos que transiten por este punto del municipio, siguiendo en todo momento las indicaciones de los operarios y la señalización instalada.