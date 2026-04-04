El Ayuntamiento de La Laguna actualiza su Guía Inclusiva con nuevos recursos e itinerarios adaptados

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna ha presentado recientemente la nueva versión de su Guía Inclusiva, un recurso informativo y didáctico que pretende facilitar y promover la accesibilidad universal al patrimonio cultural, histórico y natural del municipio a todas las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que, entre las principales novedades de este documento, “se incluye una adaptación de todos los contenidos a visitantes con capacidades visuales o auditivas reducidas, gracias a herramientas como las audiodescripciones y los vídeos signados y subtitulados. Asimismo, se incluyen nuevas localizaciones de interés para personas con movilidad reducida que no se incluían en la anterior versión de 2021”.

El primer edil municipal también subrayó que “otro aspecto relevante que se ha mejorado en esta guía es que se ha adaptado el texto a lectura fácil, por lo que también se dirigirá a colectivos con discapacidad intelectual, personas mayores con algún tipo de demencia o Alzheimer y turistas de otras nacionalidades que tengan un escaso conocimiento de nuestro idioma”.

“Todas estas novedades se han ido incorporando a través de las aportaciones que nos han hecho los propios usuarios y usuarias, de tal manera que hemos logrado conformar una de las guías más inclusivas de toda Europa, lo cual refrenda el trabajo que venimos desarrollando en este ámbito de la discapacidad durante los últimos años”, agregó el alcalde.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social de la Corporación local, María Cruz, detalló que, entre otros aspectos de interés, “se incluyen en esta guía sistemas de transporte adaptados, oficinas de turismo, hoteles, edificios históricos, teatros, museos, bibliotecas, mercados, zonas comerciales, entornos costeros, miradores, parques infantiles inclusivos o espacios naturales con tramos accesibles”.

La representante del Ayuntamiento de La Laguna también remarcó que “con esta guía modernizada se garantiza la autonomía y los derechos fundamentales de todas las personas con algún tipo de discapacidad, tales como el ocio, el deporte, la cultura y el acceso a la naturaleza sin restricciones”.

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La concejalía de Bienestar Social ofreció un avance de esta ‘Guía Inclusiva’ de La Laguna durante la última sesión del Consejo de Discapacidad, para que las entidades y asociaciones del sector pudieran conocer de primera mano este recurso y pudiesen difundirlo a cualquier persona de la isla interesada en conocer las bondades de los seis distritos del municipio. Asimismo, en próximas fechas se realizará una presentación oficial de este documento definitivo al resto de la ciudadanía.