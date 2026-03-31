Seis sindicatos de la Policía Local de La Laguna piden el cese del concejal Badel Albelo

Seis de los siete sindicatos de la Policía Local de La Laguna piden el "cese inmediato" o "instar a la dimisión" del concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, "por pérdida manifiesta de idoneidad, falta de eficacia en el ejercicio de sus funciones y quiebra de la confianza institucional". Así lo apuntan esas organizaciones en un escrito dirigido al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y en el que también denuncian la "reiterada incapacidad" del edil para "dar respuesta a sus propios compromisos y a la problemática de la Policía Local".

La solicitud la firman la Asociación Sindical Independiente de Policías de las Administraciones Locales de Canarias-Confederación de Seguridad Local y Autonómica (Asipal-CSLA) –el sindicato mayoritario de este cuerpo policial–, Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Canarias, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Unión Generales de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO). Se trata de todas las centrales sindicales con representación en la Policía Local de La Laguna salvo el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (STAP) de Canarias.

Los sindicatos dan este paso después de que en febrero comenzase a reavivarse el conflicto laboral. "El concejal no ha dado cumplimiento efectivo a ninguno de los compromisos asumidos, ni ha procedido a resolver las demandas planteadas por el colectivo", contextualizan en relación a la situación que se producía antes del acuerdo al que llegaron la representación de los trabajadores y el Ayuntamiento en 2025. "Quien durante meses traslada soluciones inminentes que nunca llegan termina perdiendo la confianza de aquellos a quienes dirige", lamentan.

Acuerdo de 2025

Más en detalle, representantes sindicales critican la "incapacidad para gestionar y sacar adelante los expedientes" por parte de Albelo. "No estamos pidiendo más dinero", recalcan, antes de precisar que lo que demandan es que se dé cumplimiento al referido acuerdo de 2025. En aquella ocasión pactaron que se aplicase de forma efectiva lo acordado en 2022, cuando se establecieron nuevas condiciones laborales.

Según mantienen los sindicatos, los agentes no han recibido desde hace un año los conceptos retributivos complementarios al salario ordinario (servicios extraordinarios, nocturnidades y otros), y añaden que existen casos en los que incluso hay cantidades pendientes de 2024. A ese respecto, se quejan de que se producen agravios comparativos entre funcionarios del cuerpo. En particular, señalan que quienes realizan las funciones de escolta del alcalde sí cobran "en tiempo y forma" por esos mismos conceptos.

"Se mantiene una situación sustancialmente idéntica a la existente hace aproximadamente un año", exponen los sindicatos en el escrito dirigido a Gutiérrez, en el que también exigen la "adopción urgente" de medidas correctoras que permitan "restablecer el normal funcionamiento del servicio". Incluyen ahí la dotación de uniformidad, medios materiales y armamento.

Ropa y vehículos

Los representantes sindicales advierten de que la falta de reposición de la uniformidad reglamentaria ha generado una "carencia progresiva de prendas esenciales" que obliga a que agentes trabajen con ropa "deteriorada o incompleta". Tal es así, manifiestan, que hay efectivos que no reciben indumentaria desde 2018. También mencionan la insuficiencia de vehículos, linternas, táser o armamento.

El pasado mes de febrero, Badel Albelo respondió en un pleno que la Policía Local de La Laguna contaba con 55 vehículos y que 13 se encontraban averiados. Ahora, desde los sindicatos elevan a "más de la mitad" los radiopatrullas que están fuera de servicio. En cuanto al armamento, y tal y como ya habían expresado con anterioridad, policías laguneros cuentan con dispositivos que no están homologados.

Otra de las peticiones sindicales es que se garantice el restablecimiento de un "marco efectivo, periódico y estable de negociación" con la representación de los trabajadores, mediante la designación de un interlocutor político o técnico distinto al actual concejal de Seguridad. Y es que, afirman, con Albelo se viene produciendo una "ausencia sostenida del diálogo institucional real", al punto de que no se produce un encuentro desde el mes de septiembre. En esa línea, refieren que en todo el mandato no se ha convocado la Mesa Sectorial de la Policía.