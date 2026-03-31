Red de bibliotecas para los barrios: La Laguna se marca el objetivo de crear al menos una por distrito

El Ayuntamiento de La Laguna aspira a crear una red de sucursales de la Biblioteca Pública Municipal en los pueblos y barrios del municipio. El acuerdo fue adoptado en el último pleno con el apoyo de todas las formaciones políticas y el objetivo es «como mínimo» brindar este servicio a los vecinos de los diferentes distritos. El proyecto, no obstante, tendrá que superar un escollo para terminar de salir adelante: las limitaciones competenciales del consistorio, según indica el grupo de gobierno.

El asunto llegó a la Casa de los Capitanes de la mano de Drago Verdes Canarias. Primero quedó sobre la mesa en una sesión plenaria y posteriormente fue abordado en marzo. Fue ahí que acabó saliendo adelante una enmienda de sustitución presentada por el gobierno local (PSOE-CC).

«Desde el Área de Cultura de La Laguna se lleva años trabajando en un proyecto para llevar los servicios bibliotecarios a todos los rincones del municipio, tomando como referencia el Mapa de Bibliotecas de Canarias y adaptándolo a la realidad de los diferentes pueblos y barrios», afirma el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, aunque puntualiza que los ayuntamientos están limitados en proyectos de descentralización bibliotecaria debido a que se debe contar con «la coordinación, planificación y apoyo autonómico, tanto en lo que se refiere a la adaptación de espacios como en la dotación de personal y medios materiales».

Biblioteca Municipal

La necesidad de estas dotaciones responde, según plantea Drago en la exposición de motivos de la moción, a que la Biblioteca Adrián Alemán de Armas es el único centro de este tipo en La Laguna y a que debe dar cobertura «a todos los habitantes y todas las personas estudiantes de los diferentes pueblos y barrios del municipio, siendo claramente insuficiente para alcanzar este objetivo».

La formación política liderada por Alberto Rodríguez contextualiza que es tal el flujo de estudiantes que la Biblioteca Municipal no puede absorberlos y estos acaban en las salas de estudio del Centro de Documentación de Canarias y América –dependiente del Cabildo–, la biblioteca de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o los Edificios de Servicios al Alumnado ULL-Caja Canarias del Campus de Guajara y del Campus de Anchieta.

«Desde Drago Verdes Canarias consideramos que un municipio como La Laguna debe contar con una red de bibliotecas municipales descentralizadas que acerquen el servicio a los barrios y pueblos, al menos una por comarca o distrito, facilitando el acceso a la cultura a toda la población, evitando desplazamientos innecesarios en una isla completamente colapsada y aliviando la presión sobre los recursos existentes», argumenta el partido. «Y esto no es solo una propuesta de Drago Verdes Canarias; es que el propio Gobierno de Canarias indica la necesidad de que existan sucursales de la Biblioteca Municipal en La Cuesta, Taco, Tejina, Geneto y Valle Guerra», agrega.