La Laguna mejora la visibilidad en Las Mantecas con nuevas luminarias en la calle Rufino
El Ayuntamiento da respuesta a una demanda vecinal aprobada en pleno con la instalación de tecnología LED en una zona de tránsito habitual de estudiantes
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha ejecutado una actuación de mejora del alumbrado público en la calle Rufino, en el entorno de Las Mantecas, con la instalación de nuevas luminarias LED destinadas a reforzar la visibilidad en este punto del municipio.
Esta intervención responde a una demanda vecinal aprobada en el pleno municipal, dando así cumplimiento a una necesidad concreta del entorno, marcada por el tránsito diario de estudiantes que acceden desde el tranvía hacia las áreas residenciales cercanas.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destaca que “seguimos actuando en los pueblos y barrios para dar respuesta a situaciones concretas que afectan al día a día de nuestros vecinos y vecinas, especialmente en espacios donde una adecuada iluminación resulta fundamental”.
En este sentido, Hernández subraya que “cuando una demanda vecinal llega a las instituciones y se convierte en un acuerdo plenario, nuestra responsabilidad es ejecutarla con eficacia y en el menor tiempo posible”.
Nuevas luminarias
La actuación ha supuesto la incorporación de seis nuevas luminarias LED distribuidas en este ámbito, lo que permite una iluminación más uniforme y eficiente, contribuyendo además a un uso responsable de la energía y a la mejora del servicio público.
Asimismo, el concejal pone en valor “la importancia de la participación ciudadana, que no solo permite detectar necesidades, sino también trasladarlas a los órganos de decisión para que se conviertan en actuaciones reales”.
Con esta intervención, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora del alumbrado público en el municipio, reforzando la calidad de vida en los diferentes pueblos y barrios de La Laguna.
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