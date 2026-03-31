La Laguna inicia la fase operativa del Plan de Gestión que guiará el modelo urbano y patrimonial de su ciudad histórica

La Laguna ha celebrado recientemente la primera reunión de coordinación con los equipos adjudicatarios del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, un encuentro clave que marca el inicio formal del trabajo conjunto para desplegar el modelo integral que guiará la conservación, planificación y desarrollo sostenible de la ciudad histórica y su entorno durante la próxima década. La sesión estuvo presidida por el concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; la gerente de la Gerencia de Urbanismo, María Bencomo, y la responsable de la Oficina de Gestión Integral de la Ciudad Histórica (OGICH), Beatriz Simón, órgano desde el que se articula este proyecto estratégico.

En la reunión participaron representantes de los cuatro equipos adjudicatarios: la UTE Fundación Ecológica Urbana y Territorial & Cabrera Febles Arquitectos, responsable del Plan Estratégico y Operativo; la UTE Buchanan-Trion, encargada del Plan de Movilidad y Diseño de Espacios Libres; Intervento, adjudicataria del Plan de Iluminación; y Urbanfix, responsable del Plan de Participación y Comunicación.

Estos documentos, adjudicados mediante procedimiento abierto, conforman un proyecto que “marcará el modelo urbano, patrimonial y social durante una década y que supone un cambio profundo en la manera de entender y gestionar nuestro patrimonio”. Así lo valoró el edil Adolfo Cordobés, quien destacó que esta primera reunión “confirma el compromiso de La Laguna con un modelo de gestión riguroso, participativo y alineado con los estándares internacionales”.

Un detalle de la reunión. / E. D.

Asimismo, Cordobés recordó que el Plan de Gestión, requisito marcado por la UNESCO, no sustituye al Plan Especial de Protección (PEP) de la Ciudad Histórica, sino que lo complementa y lo actualiza conceptualmente, en un sistema compartido donde ambos instrumentos serán esenciales para afrontar los retos contemporáneos de la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias.

La institución mantiene su compromiso de licitar la actualización del PEP durante el presente ejercicio, reforzando así el marco de protección y planificación del conjunto histórico.

Por su parte, la gerente del organismo autónomo de Urbanismo, María Bencomo, valoró la solidez técnica del equipo multidisciplinar reunido y la importancia de iniciar esta fase con una estructura clara de gobernanza y cooperación, mientras que la responsable de la OGICH, Beatriz Simón, señaló que este encuentro “marca el punto de partida de un proceso que transformará la manera en que entendemos, cuidamos y vivimos nuestro patrimonio”.

Unificar criterios por ámbitos especializados

Durante el encuentro se estableció la arquitectura operativa del Plan de Gestión, definiendo los mecanismos de cooperación entre los cuatro lotes y acordando un sistema estable de coordinación técnica que permitirá garantizar una visión unificada del proyecto.

Los equipos consensuaron un marco común de trabajo basado en metodologías compartidas, indicadores transversales y un sistema de seguimiento que permitirá evaluar de forma continua la evolución del modelo de gestión. En este sentido, se reafirmó el carácter dinámico del documento, que será un documento vivo, con indicadores, seguimiento y capacidad de adaptación a una sociedad en continuo cambio.

La reunión permitió también identificar las interdependencias entre los distintos planes, especialmente en ámbitos como la movilidad, la iluminación, la habitabilidad del espacio público y la integración paisajística, así como en la dimensión social y comunitaria del patrimonio.

Los equipos acordaron un calendario de trabajo conjunto para los primeros meses, que incluye la definición de los primeros hitos técnicos, la puesta en marcha de experiencias piloto y la preparación de los mecanismos de monitorización que acompañarán todas las fases del proyecto.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la integración transversal del Plan de Participación y Comunicación, concebido como el eje que garantizará la apropiación social del patrimonio y la incorporación efectiva de la ciudadanía en la definición del modelo de gestión. Urbanfix presentó la estructura preliminar del proceso participativo, que se desarrollará de forma profesional, accesible y con impacto real en el documento final.

Asimismo, se abordó la necesidad de reforzar la visión contemporánea del patrimonio que promueve la UNESCO, entendiendo el conjunto histórico como un ecosistema vivo en el que arquitectura, comunidad, identidad, economía local y paisaje urbano forman un todo inseparable. Esta perspectiva guiará el trabajo de los próximos cinco años, con un horizonte de impacto de diez, y permitirá actualizar el modelo de ciudad en consonancia con las mejores prácticas internacionales.

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Con esta primera reunión, La Laguna activa de manera efectiva un proceso de cooperación técnica y comunitaria que definirá cómo la ciudad quiere vivir, proteger y proyectar su patrimonio en los próximos años, tras la experiencia de un cuarto de siglo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.