El Ayuntamiento de La Laguna conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans

El Ayuntamiento de La Laguna conmemoró este martes, 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad Trans con un acto institucional en el que se procedió a la lectura de un manifiesto elaborado por representantes de la asociación Libertrans y que culminó con el izado de la bandera representativa del colectivo.

La cita contó además con la participación de integrantes de otras entidades como Chrysallis y del alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, el cual estuvo acompañado por el concejal de Igualdad y LGBTI del Consistorio, Dailos González, y otros miembros de la Corporación local.

Laura Negrín, de Libertrans, inició su intervención destacando que “hoy es un día en el que celebramos la vida de las personas trans, reclamamos la sensibilización de nuestras realidades y denunciamos el odio que aún existe hacia nuestra comunidad. Ponemos voz y cuerpo al colectivo y nos exponemos para exigir el cumplimiento de las leyes y normativas que blindan nuestros derechos”.

Colocación de la bandera trans. / E. D.

Asimismo, a través de este manifiesto, reivindicó más medidas de inserción sociolaboral, asistencia sanitaria integral, protección de las infancias y adolescencias trans frente a situaciones de bullyng, el reconocimiento de las personas no binarias y medidas preventivas frente al suicidio.

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Por último, la propia Laura Negrín y todas las personas presentes quisieron tener un especial recuerdo y un mensaje de apoyo para Bianca Lizbeth Fernández, víctima de la última agresión sufrida hacia el colectivo en el municipio de León.