La Laguna renueva el parque infantil anexo al Centro Ciudadano de Valle de Guerra con nuevos juegos inclusivos

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha llevado a cabo la renovación del parque infantil situado junto al Centro Ciudadano de Valle de Guerra, donde se han retirado los antiguos juegos para dar paso a una nueva instalación más moderna, segura e inclusiva.

Esta actuación ha permitido transformar por completo este espacio de uso cotidiano para las familias del pueblo, incorporando un nuevo módulo de juego de mayores dimensiones y prestaciones, diseñado para favorecer el ocio infantil en condiciones óptimas.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subraya que “seguimos trabajando en los pueblos y barrios para mejorar los espacios públicos que forman parte del día a día de nuestros vecinos y vecinas, especialmente aquellos destinados a la infancia, que deben ser seguros, accesibles y atractivos”.

Visita al parque infantil. / E. D.

El nuevo parque incorpora un conjunto de juegos compuesto por torres, pasarelas, túneles, paneles interactivos y toboganes, configurando un espacio más dinámico y completo para el juego. Además, se ha instalado un columpio con asiento inclusivo, lo que permite que todos los niños y niñas puedan disfrutar de estas instalaciones en igualdad de condiciones.

“Esta actuación no solo mejora la imagen del entorno, sino que, apuesta claramente por la inclusión, garantizando que ningún niño o niña se quede fuera del juego”, añade el concejal.

Asimismo, se ha renovado el pavimento de seguridad en toda la superficie del parque, adaptándolo a los nuevos elementos y reforzando las condiciones de amortiguación y protección ante posibles caídas, en línea con la normativa vigente en áreas de juego infantil.

El espacio, ubicado en una zona amplia y delimitada junto al Centro Ciudadano, presenta unas condiciones idóneas para este tipo de equipamiento, lo que ha permitido desarrollar una actuación más ambiciosa y acorde a las necesidades actuales del entorno.

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Con esta intervención, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora progresiva de las áreas infantiles del municipio, con especial atención a los núcleos y zonas de mayor uso vecinal, reforzando su compromiso con la calidad de vida en todos los pueblos y barrios de La Laguna.