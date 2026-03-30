La Laguna renueva el parque infantil anexo al Centro Ciudadano de Valle de Guerra con nuevos juegos inclusivos
Fran Hernández señala que esta instalación cuenta ahora con un módulo de juego adaptado y mejora el espacio para el disfrute de la infancia en este núcleo del nordeste
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha llevado a cabo la renovación del parque infantil situado junto al Centro Ciudadano de Valle de Guerra, donde se han retirado los antiguos juegos para dar paso a una nueva instalación más moderna, segura e inclusiva.
Esta actuación ha permitido transformar por completo este espacio de uso cotidiano para las familias del pueblo, incorporando un nuevo módulo de juego de mayores dimensiones y prestaciones, diseñado para favorecer el ocio infantil en condiciones óptimas.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subraya que “seguimos trabajando en los pueblos y barrios para mejorar los espacios públicos que forman parte del día a día de nuestros vecinos y vecinas, especialmente aquellos destinados a la infancia, que deben ser seguros, accesibles y atractivos”.
El nuevo parque incorpora un conjunto de juegos compuesto por torres, pasarelas, túneles, paneles interactivos y toboganes, configurando un espacio más dinámico y completo para el juego. Además, se ha instalado un columpio con asiento inclusivo, lo que permite que todos los niños y niñas puedan disfrutar de estas instalaciones en igualdad de condiciones.
“Esta actuación no solo mejora la imagen del entorno, sino que, apuesta claramente por la inclusión, garantizando que ningún niño o niña se quede fuera del juego”, añade el concejal.
Asimismo, se ha renovado el pavimento de seguridad en toda la superficie del parque, adaptándolo a los nuevos elementos y reforzando las condiciones de amortiguación y protección ante posibles caídas, en línea con la normativa vigente en áreas de juego infantil.
El espacio, ubicado en una zona amplia y delimitada junto al Centro Ciudadano, presenta unas condiciones idóneas para este tipo de equipamiento, lo que ha permitido desarrollar una actuación más ambiciosa y acorde a las necesidades actuales del entorno.
Con esta intervención, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora progresiva de las áreas infantiles del municipio, con especial atención a los núcleos y zonas de mayor uso vecinal, reforzando su compromiso con la calidad de vida en todos los pueblos y barrios de La Laguna.
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